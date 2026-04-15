طغیان دنی اولمو علیه داوری:
عدالت را در زمین سر بریدند!
ستاره خط میانی آبیاناریها با انتقادی تند و بیپرده از عملکرد تیم داوری، صعود اتلتیکومادرید را زیر سایه تصمیمات اشتباه و ناعادلانه توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، دنی اولمو در گفتوگو با شبکه «مووی استار» به واکاوی نبرد حساس بارسلونا در خانه اتلتیکومادرید پرداخت که در نهایت به خروج کاتالانها از گردونه رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا منجر شد.
این مهره خلاق میانی خاطرنشان کرد که بارسا از مجموعهای بسیار جوان بهره میبرد و زیرساختهای فعلی باشگاه با چشمانداز دستیابی به عناوین قهرمانی بنیان نهاده شده است. با این وجود، وی از اینکه آنها برای دومین بار در این تورنمنت با الگویی مشابه طعم حذف را چشیدهاند، ابراز تاسف کرد. اولمو همچنین در بخشی از سخنان خود، عملکرد تیم داوری و سوتهای جنجالی قاضی میدان را مورد نقد قرار داد.
حذف
«میدانیم که باید خیلی بیشتر از این کار میکردیم. آنها قرار نیست چیزی را مجانی به ما بدهند، عملاً قرار است همه چیز را از ما بگیرند… این تجربهای برای سالهای آینده است. ما خیلی جوان هستیم. دوباره بلند میشویم و ادامه میدهیم.»
حریف
«اتلتیکو هم تیمی است که خوب بازی میکند، تیمی که بلد بود چگونه با پرس به ما ضربه بزند و ما دیر توانستیم از آن پرس خارج شویم. فرصتهای دیگری هم برای گلزنی داشتیم. سپس تصمیمات بحثبرانگیزی وجود داشت مثل اخراج، پنالتی… اما اینها بهانه نیست.»
جزئیات
«باید ادامه بدهیم. دو سال است که به شکلی تقریباً یکسان حذف میشویم، اما باید فشار بیاوریم. ایده روشن است، پروژه موفق است. اینگونه میتوانیم قهرمانی کسب کنیم و هواداران را خوشحال کنیم.»