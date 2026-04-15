فریاد اعتراض در آنفیلد
واکنش تند ستاره لیورپول به شکست سنگین مقابل پاریس
مدافع تنومند لکلکها با ناعادلانه خواندن نتیجه نبرد برابر پاریسنژرمن، مدعی شد که نمایش سرخپوشان شایسته چنین فروپاشی تلخی نبوده است.
به گزارش ایلنا، تیم لیلورپول در دیدارهای تعیینکننده دور برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در استادیوم آنفیلد پذیرای پاریسنژرمن بود اما با پذیرش شکست دو بر صفر در این مسابقه برابر دارنده عنوان قهرمانی، در مجموع دو نبرد رفت و برگشت با حساب چهار بر صفر مغلوب این رقیب توانمند شد و از جریان مسابقات حذف گردید.
ابراهیما کوناته پس از اتمام این رقابت، در جمع اصحاب رسانه حاضر شد و به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
شکست 4-0 در مجموع دو مسابقه
«صادقانه بگویم، میتوان گفت هم بله و هم نه، چون وقتی آنجا بازی کردیم آنها موقعیتهای زیادی داشتند و فقط دو گل زدند. اما میدانستیم که در آنفیلد شاید بتوانیم کاری خاص انجام دهیم. امروز موقعیتهای زیادی خلق کردیم و فکر میکنم در زمین ما تیم بهتر بودیم. به همین دلیل کمی ناعادلانه است. مثل فصل گذشته وقتی در خانه مقابل پاریسنژرمن بازی کردیم، موقعیتهای زیادی ساختیم، فرصتهای فراوانی برای گلزنی داشتیم اما در نهایت آنها شاید یکی دو موقعیت واضح داشتند و گل زدند. این فوتبال است. ناراحتکننده است.»
باز هم دخالت کمک داور ویدیویی
«فکر میکنم فصل گذشته پنالتی مشابهی داشتیم با، فکر میکنم، دیوگو ژوتا. دقیق یادم نیست کدام بازی بود. برای من پنالتی واضحی بود. درست پشت داور در کنار نمایشگر کنار زمین بودم اما او نگفت که پنالتی است. بعد از آن باید با شرایط کنار بیاییم. اما فکر میکنم در آن لحظه اگر پنالتی میگرفتیم و گل میزدیم، همه چیز کاملاً متفاوت میشد.»
کاهش شدید سطح لیورپول نسبت به فصل گذشته
«کمی، اما نباید فراموش کنیم این فصل برای ما چه اتفاقاتی افتاده است، خیلی چیزها رخ داد و نباید آن را فراموش کنیم. ما بازیکنان جدید آوردیم، همه این مسائل... اما بازی امروز چیزهای زیادی میگوید چون مقابل پاریسنژرمن بازی کردیم و فکر میکنم پیاسجی این فصل کمی بهتر از فصل قبل است و ارائه چنین عملکردی مقابل آنها… من نمیگویم باید خوشحال باشیم چون باختیم، اما باید از این عملکرد برای ساختن ادامه مسیر استفاده کنیم و بفهمیم چقدر میتوانیم خوب باشیم.»
تلاش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده
«قطعاً، فکر میکنم حداقل استاندارد لیورپول حضور در لیگ قهرمانان است. شش بازی باقی مانده است و در این شش بازی باید همه توانمان را بگذاریم. میدانیم لیگ برتر چقدر سخت است اما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا دوباره فصل آینده در لیگ قهرمانان باشیم.»