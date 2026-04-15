به گزارش ایلنا، یامال از همان لحظه شروع بازی مرد اول میدان بود و تنها پس از گذشت ۳۰ ثانیه اولین خطرسازی خود را انجام داد؛ او در دقیقه چهارم از اشتباه مرگبار کلمنت لنگله نهایت بهره را برد و گل اول بازی را به ثمر رساند.

در آن دقایق طوفانی، دنی اولمو نیز در یک موقعیت تک‌به‌تک فرصت‌سوزی کرد تا برتری بارسا دوبرابر نشود. آنتوان گریزمان تلاش کرد تا فشار اولیه را از روی دوش مادریدی‌ها بردارد، اما دقایقی بعد بارسا به گل دوم رسید؛ پس از ناتوانی مدافعان میزبان در دفع توپ، تورس با یک ضربه تمام‌کننده تماشایی کار را تمام کرد.

فروپاشی اتلتیکو در آستانه تکمیل بود که باز هم لنگله توپ را لو داد، اما ضربه سر فرمین لوپز با واکنش خیره‌کننده خوان موسو مهار شد.

با این حال، شاگردان دیگو سیمونه از هیچ، یک فرصت ساختند و روی یک ضدحمله برق‌آسا، ارسال دقیق توپ با ضربه نهایی آدمولا لوکمن همراه شد تا برتری در مجموع دو دیدار دوباره به سود مادرید بازگردد. پیش از پایان نیمه اول پرفشار، تورس بار دیگر فرصتی داشت که توسط مدافعان مهار شد.

نیمه دوم سناریوی کاملاً متفاوتی داشت؛ اتلتیکو به بازی مسلط شد و مهمان کاتالونیایی به وضوح با افت بدنی روبرو شد. ضربه لوکمن با اختلاف کم به بیرون رفت و روبین لو نورمان نیز دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت. در این میان، گل دیگر فران تورس به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

سرنوشت بارسلونا در ۱۰ دقیقه پایانی تیره و تار شد؛ جایی که اریک گارسیا به دلیل خطای «آخرین مدافع» روی الکساندر سورلوث، پس از بررسی ویدئویی (VAR) از زمین اخراج شد. آخرین بخت بارسا برای فرار از شکست به مدافع پیش‌تاخته، رونالد آرائوخو رسید که ضربه سر او در آخرین ثانیه‌های وقت اضافه به بیرون رفت تا بارسلونا با شکست تلخ ۳ بر ۲ در مجموع دو بازی، با جام وداع کند.

نمرات بازیکنان و عملکرد فنی

دروازه‌بان و خط دفاعی

خوآن گارسیا (۶/۱۰): تا زمان گل لوکمن عملاً تماشاگر بود، اما در لحظات پایانی با واکنشی عالی مانع گلزنی لو نورمان شد.

ژول کنده (۶/۱۰): در ابتدای بازی قطع توپ‌های حیاتی داشت اما مقابل لوکمن روز سختی را پشت سر گذاشت.

اریک گارسیا (۵/۱۰): در نبردهای زمینی و هوایی مبارزه خوبی داشت، اما اخراج او در دقایق پایانی، تیر خلاصی بر پیکر بارسا بود.

ژرارد مارتین (۷/۱۰): با یک بلاک تماشایی مانع گلزنی گریزمان شد و در اکثر نبردهای نزدیک پیروز میدان بود.

ژوآئو کانسلو (۵/۱۰): بارها برای نفوذ تلاش کرد اما در زدن ضربه آخر یا ارسال نهایی دقت لازم را نداشت.

خط میانی

گاوی (۷/۱۰): این هافبک تازه‌نفس در تمام نقاط زمین حضور داشت و علاوه بر کارهای تخریبی، نظم بازی تیمش را حفظ کرد.

پدری (۶/۱۰): برای حفظ سرعت بالای بازی در نیمه دوم کمی به زحمت افتاد، هرچند پاس‌های او همچنان بی‌نقص بود.

دنی اولمو (۷/۱۰): با یک پاس هوشمندانه پایه گذار گل تورس شد و هماهنگی بالایی با عناصر هجومی داشت، اما فرصت‌سوزی ابتدای بازی نمره او را کاهش داد.

خط حمله

لامین یامال (۸/۱۰): از ثانیه اول در متن بازی بود و با لایی زدن به گلر، گل اول را زد. او به تنهایی بار تهاجمی تیم را به دوش کشید.

فران تورس (۸/۱۰): با هوشیاری بالا پاس گل اول را به یامال داد و خودش هم گل دوم را زد تا تصمیم فلیک برای نیمکت‌نشین کردن لواندوفسکی را تایید کند.

فرمین لوپز (۶/۱۰): علیرغم دوندگی زیاد، کم‌اثرترین مهره هجومی بود. او باید ضربه سر فاصله نزدیک را به گل تبدیل می‌کرد.

تعویضی‌ها و کادر فنی

مارکوس رشفورد (۵/۱۰): در جناح چپ راه به جایی نبرد و نتوانست به جریان بازی نفوذ کند.

روبرت لواندوفسکی (۵/۱۰): برای زدن گل صعود به زمین آمد اما عملاً هیچ فرصت جدی نصیب او نشد.

فرانکی دی‌یونگ (۶/۱۰): با ورودش آرامش را به خط میانی بازگرداند و در هر دو فاز دفاع و حمله موثر بود.

هانسی فلیک (۶/۱۰): او در انتخاب ترکیب اولیه موفق بود و تیمش در ۲۵ دقیقه ابتدایی شجاعانه بازی کرد، اما ناتوانی در مدیریت انرژی بازیکنان در نیمه دوم باعث از دست رفتن بازی شد.

