سیمئونه: فقط یک راه برای حذف بارسلونا وجود داشت
دیهگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید، پس از غلبه بر بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا، راز موفقیت تیمش را به خبرنگاران گفت.
به گزارش ایلنا، بازی اتلتیکومادرید و بارسلونا در دور برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، یک دیدار نزدیک و پرهیجان بود که در آن بارسا شروع بهتری داشت و حتی دو گل هم به ثمر رساند اما گل آدمولا لوکمن همه رویاهای بارسلونا را از بین برد و اتلتیکومادرید با وجود شکست ۲-۱، با پیروزی ۳-۲ در مجموع به مرحله نیمهنهایی صعود کرد.
دیهگو سیمئونه که حالا بعد از سالها به نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیده، پس از بازی در مقابل خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد.
او در شروع صحبتهایش گفت:«وقتی مقابل چنین تیمهایی بازی میکنید و مرتکب اشتباه میشوید، آنها شما را نمیبخشند. این اتفاق ممکن بود رخ دهد؛ ما با این ذهنیت وارد شدیم که آنها میتوانند یک یا دو گل به ثمر برسانند.»
یک موفقیت دیگر همراه با سختی کشیدن؟
«۱۴ سال گذشته است و حقیقت این است که دیدن تداوم رقابتطلبی این تیم من را تحت تأثیر قرار میدهد. فوتبالیستها تغییر کردهاند، ما بارها و بارها از نو شروع کردهایم و دوباره در میان چهار تیم برتر اروپا هستیم. ما با تیمی روبرو شدیم که فوقالعاده خوب بازی میکند، سرعت باورنکردنی دارد و کنترل کردنش سخت است. پس از نتیجه ۰-۲، با وجود اشتباهات فردی، تلاش بسیار بزرگی انجام دادیم.
توانستیم خودمان را در بازی پیدا کنیم و آرامش داشته باشیم. گلی که زدیم یک گل فوقالعاده بود. نیمه دوم متعادلتر شد. ورود نیکو، بائنا و سورلوث به ما انرژی داد و آنها رفتهرفته آن سرعت اولیه را از دست دادند و در نهایت فقط ارسالهای بلند برای آرائوخو و لواندوفسکی باقی مانده بود.»
شروع وحشتناک بازی؟
«بله، اما ممکن بود این اتفاق بیفتد. آنها خیلی خوب هستند. وقتی مقابل چنین تیمهایی بازی میکنید و مرتکب اشتباه میشوید، شما را نمیبخشند. این احتمال وجود داشت؛ ما با این فکر بودیم که آنها میتوانند یک یا دو گل بزنند. ما باید بازی میکردیم، حمله میکردیم و برتریمان را دیکته میکردیم. جریان بازی بر پایه دفاع کردن نبود، هرچند حریف شما را به سمتی میبرد که حتی اگر نخواهید هم مجبور به دفاع شوید. گاهی نمیخواهید دفاع کنید، اما آنها شما را به آن سو میکشانند چون نمیتوانید توپ را از آنها بگیرید.»
به لنگله چه گفتید؟
«قبل از بازی با هم صحبت کرده بودیم. او نیازی نداشت چیزی را به ما ثابت کند. من او را میشناسم: او انسانی فوقالعاده، باورنکردنی و فوتبالیستی با ویژگیهای بسیار خوب است که البته جای پیشرفت هم دارد. آن اشتباه رخ داد و ادامه دادن بعد از آن آسان نیست، اما او آرامش، متانت و شخصیت لازم را برای بازی در یک مسابقه دشوار داشت. او بازی را ضعیف شروع کرد اما رفتهرفته بهتر شد و در نهایت بازی را خیلی خوب به پایان رساند.»
کلید موفقیت در مجموع دو بازی کجا بود؟
«هر بار که رقابت میکنیم، درک میکنیم که تنها یک راه برای روبرو شدن با آنها وجود دارد: حمله کردن به آنها. این بار مالکیت توپ بیشتر در اختیار آنها بود؛ در بازی قبلی برابرتر بود. اگر به آنها حمله نکنید، میبازید. آنها در حمله کردن بسیار خوب هستند. ما از فرصتهایی که قرار بود نصیبمان شود آگاه بودیم.
در جام حذفی اینجا یک نیمه اول عالی داشتیم و بعد در زمین آنها زجر کشیدیم. در بازی رفت لیگ قهرمانان از لحظات مهمی که به نفعمان بود استفاده کردیم و آن پیروزی ۰-۲ به ما حاشیه امنی برای یک بازی پیچیده داد. نحوه دویدن خولین، گریزمان، تلاش لورنته، ناهوئل، کوکه، بازی بینظیر متئو و نحوه ورود بازیکنان تعویضی؛ اینها به ما قدرت عظیمی داد.»
این چهارمین نیمهنهایی اتلتیکو با سیمئونه است...
«بله، چهارمین بار است. بازی در نیمهنهایی لیگ قهرمانان، اوه، چقدر خوب است. ما با تمام امید و ایمان پیش خواهیم رفت. ویژگیهای خوب و نقصهایمان را میشناسیم. ایمان زیادی داریم، آماده هستیم و به دنبال چیزی خواهیم رفت که سالهاست به دنبالش هستیم.»
آرسنال یا اسپورتینگ؟
«برایم فرقی نمیکند. ما نیاز به استراحت داریم، چون شنبه یک فینال در پیش است.»