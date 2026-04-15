انریکه: پیروزی ما تصادفی نبود

به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه بار دیگر نشان داد که استاد مدیریت بازی‌های بزرگ اروپایی است. سرمربی ۵۵ ساله پاری‌سن‌ژرمن با ارائه برنامه‌ای دقیق و تکیه بر ضدحملات مرگبار، توانست لیورپول را در خانه‌اش فلج کند و با پیروزی ۲-۰، برای سومین سال پیاپی پاریس را به جمع چهار تیم برتر اروپا برساند. انریکه که با چهره‌ای کاملاً راضی مقابل خبرنگاران ظاهر شد، عملکرد تیمش را نمایشی «باورنکردنی» توصیف کرد.

او درباره این صعود تاریخی گفت:

«امروز بیش از هر زمان دیگری به تیمم افتخار می‌کنم. در نیمه اول کاملاً بازی را کنترل کردیم و در نیمه زمین لیورپول مستقر شدیم. انجام چنین کاری در ورزشگاهی مثل آنفیلد، با آن فشار بی‌امان هواداران، واقعاً کار ساده‌ای نیست.»

با این حال، نیمه دوم برای پاریسی‌ها ساده نبود:

«لیورپول فشار زیادی وارد کرد و لحظاتی بود که واقعاً مجبور شدیم زجر بکشیم. اما مهم این بود که دقیقاً می‌دانستیم وقتی توپ نداریم، باید چطور رفتار کنیم. با صبر دفاع کردیم و می‌دانستیم ضدحملات دیر یا زود می‌رسد. همان‌طور هم شد و از همین مسیر دو گل زدیم. فکر می‌کنم در مجموع دو بازی، کاملاً شایسته صعود بودیم.»

پیروزی شیرین در آنفیلد، اما با نگرانی‌هایی همراه بود؛ نونو مندس و دزیره دوئه هر دو به دلیل آسیب‌دیدگی از زمین خارج شدند. انریکه درباره وضعیت آن‌ها گفت:

«من پزشک نیستم و نمی‌توانم نظر قطعی بدهم. در مسابقاتی با چنین شدتی، مصدومیت چیز عجیبی نیست. باید تا فردا صبر کنیم تا تست‌های پزشکی وضعیت‌شان را روشن کند.»

سرمربی پاریس در پایان، این برد را حامل پیامی روشن برای سایر مدعیان دانست:

«تیم من حالا به بلوغی رسیده که تشخیص می‌دهد هر لحظه از بازی چه واکنشی می‌خواهد. دقیقاً همان‌طور بازی کردیم که برنامه‌ریزی کرده بودیم. این نمایش نشان می‌دهد پاریس فقط به دنبال قهرمانی است و حتی می‌خواهد فراتر از آن برود.»

