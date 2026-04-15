کوکه: شایسته صعود بودیم
کاپیتان اتلتیکومادرید پس از پیروزی مقابل بارسلونا و صعود به نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا، از عملکرد تیمش تمجید کرد و تأکید داشت که اتلتیکو با وجود فشار سنگین، سزاوار حضور در جمع چهار تیم برتر بوده است.
به گزارش ایلنا، اتلتیکومادرید در دیداری پرتنش و سرشار از هیجان، موفق شد بارسلونا را از پیشرو بردارد و راهی نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا شود. هرچند بارسلونا در بازی برگشت ۲-۱ پیروز شد، اما پیروزی ۲-۰ اتلتیکو در دیدار رفت باعث شد شاگردان سیمئونه در مجموع ۳-۲ صعود کنند. بارسا شروع بهتری داشت و حتی دو بار دروازه میزبان را باز کرد، اما اتلتیکو با انسجام و تمرکز بیشتر به بازی برگشت و با گل حساس لوکمن ورق را برگرداند.
کوکه پس از پایان مسابقه از شادی و رضایتش گفت: «خیلی خوشحالیم. سطح بارسلونا فوقالعاده است، اما ما در بازی رفت نمایش درخشانی داشتیم و امروز هم تیم توانست خودش را جمعوجور کند. این تلاش بزرگ برای صعود کاملاً حیاتی بود و بهنظرم شایسته پیروزی و حضور در نیمهنهایی هستیم.»
او درباره روند مسابقه ادامه داد: «بازی در مجموع بسیار نزدیک بود. ۲۵ دقیقه اول خیلی تحت فشار بودیم، اما تیم از آن ضربه سخت بلند شد. گل زدیم و حتی میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم. احساس میکردیم کنترل بازی را بهدست گرفتهایم. خوشبختانه گل سوم بارسا در آفساید بود و تأثیری در نتیجه نداشت.»
کاپیتان تیم مادریدی از عملکرد همتیمیهایش نیز تمجید کرد: «موسو فوقالعاده بود، همینطور یورنته. واقعاً عملکرد بزرگی داشتیم. برای اینکه در تمام رقابتها مدعی بمانیم، باید همه بازیکنان از جایگاه خودشان کمک کنند.»
کوکه در پایان به هدف بعدی تیم اشاره کرد: «فشار و توقع همیشه هست. حالا هدف ما فتح جام حذفی است. مدت زیادی است که نتوانستهایم آن را ببریم و برای قهرمانی میجنگیم.»