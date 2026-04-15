اتلتیکو مادرید 1-2 بارسلونا ؛ شاگردان فلیک از لیگ قهرمانان اخراج شد

به گزارش ایلنا، اتلتیکو در خانه بازی می‌کند تا از برتری ۲-۰ خود در دیدار رفت دفاع کرده و برای اولین بار در نزدیک به یک دهه گذشته به جمع چهار تیم پایانی این رقابت اروپایی برسد.

پیش از بازی رفت هفته گذشته، بارسلونا در تاریخ ۴ آوریل در یک دیدار در لیگ اسپانیا موفق شد اتلتیکو را در مادرید با نتیجه ۲-۱ شکست دهد. دو تیم پیش از آن نیز دو بار در مرحله نیمه‌نهایی کوپا دل ری با هم روبه‌رو شده بودند؛ جایی که اتلتیکو در خانه با نتیجه ۴-۰ پیروز شد و با وجود شکست ۳-۰ در بازی برگشت در بارسلونا، در مجموع راهی فینال شد.

اتلتیکومادرید آخرین بار در سال ۲۰۱۷ به نیمه‌نهایی رسید. بارسلونا نیز فصل گذشته در همین مرحله مقابل اینتر میلان شکست خورد. دو تیم آخرین بار در دیدار رفت مرحله یک‌چهارم نهایی این فصل با هم بازی کردند که در آن اتلتیکومادرید موفق شد در ورزشگاه نوکمپ، بارسلونا را با نتیجه ۲-۰ شکست دهد.

