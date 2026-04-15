تاج: صحنه خطای تراکتور پنالتی نبود

به گزارش ایلنا، دیدار تراکتور و شباب‌الاهلی در شرایطی با برتری ۳ بر صفر نماینده امارات به پایان رسید که نیمه دوم این مسابقه با دو صحنه مشکوک داوری همراه بود؛ اخراج علیرضا بیرانوند و اعلام پنالتی به سود شباب‌الاهلی روی برخورد شجاع خلیل‌زاده.

بازیکنان و کادر تراکتور معتقد بودند به‌ویژه در صحنه مربوط به کاپیتان این تیم، داور ژاپنی تصمیم درستی نگرفته و شجاع در یک جدال طبیعی برای تصاحب توپ حضور داشته است.

در همین رابطه، مهدی تاج در تجمعات امشب تهران به صداوسیما گفت: «نمی‌خواهم درباره داوری صحبت کنم، اما این صحنه به نظرم پنالتی نبود.»

این پنالتی در نهایت مسیر بازی را به سود نماینده امارات تغییر داد و زمینه‌ساز گل اول شباب‌الاهلی شد؛ تیمی که در ادامه دو بار دیگر هم دروازه تراکتور را باز کرد تا صعود از دست برود.

