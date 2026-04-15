اخراج تکراری در بارسا؛
اریک گارسیا اینبار قربانی تنش شد
بارسلونا بار دیگر در مرحله حساس لیگ قهرمانان با اخراج یک بازیکن ضربه خورد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا در شبی که میتوانست با مدیریت بازی و کنترل جریان مسابقه شانس صعود خود را حفظ کند، دوباره در تلهای افتاد که چندان برایش ناآشنا نیست: اخراج یک مدافع در لحظهای کلیدی. اینبار نوبت به اریک گارسیا رسید تا با خطایی که از نگاه داور «جلوگیری از یک موقعیت مسلم گل» تشخیص داده شد، میدان را زودتر از دیگران ترک کند و تیمش را دهنفره باقی بگذارد.
داستان از دقیقه ۷۶ شروع شد؛ جایی که الکساندر سورلوث با یک فرار تیزهوشانه پشت دفاع بارسا، در مسیر تکبهتک شدن با خوان گارسیا قرار داشت. گارسیا که از ابتدا روی این دوئل عقب افتاده بود، تنها راه را در سرنگون کردن مهاجم نروژی دید. تورپن ابتدا مردد بود اما پیام VAR او را به پای مانیتور کشید و بازبینی تصاویر کافی بود تا کارت قرمز مستقیم از جیبش خارج شود.
این صحنه بلافاصله موجی از اعتراض را میان بازیکنان بارسا ایجاد کرد، اما تصمیم داور قابلتغییر نبود. جالب اینکه کارشناسان داوری اسپانیایی هم از این تصمیم حمایت کردند. ایتورالده گونزالس، داور سابق لالیگا و کارشناس آاس و کادنا سر، این صحنه را کاملاً مستحق کارت قرمز دانست و گفت: «با دیدن تصویر، شکی نیست که این صحنه بیش از کارت زرد ارزش دارد. ویایآر باید دخالت میکرد و کار تورپن درست بود. سوال اصلی برای بارسلونا این است که چرا این اتفاق در دو بازی پیاپی تکرار میشود.»
این اخراج درست در لحظهای رخ داد که بارسا برای بازگشت و مدیریت نتیجه در مجموع دو بازی نیاز به آرامش داشت. حالا شاگردان فلیک باید پاسخ دیگری برای این الگوی تکرارشونده پیدا کنند؛ الگویی که در حساسترین هفتههای فصل، دوباره گریبانشان را گرفت.