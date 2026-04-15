لیورپول 0-2 پاری سن ژرمن ؛ سقوط قلعه آنفیلد در شب جادویی عثمان
درحالیکه آنفیلد آماده یک رمونتادای تاریخی بود، پاریسنژرمن با نمایشی بیرحمانه و پیروزی 2-0 و برتری ۴ بر 0 در مجموع دو بازی، بلیت نیمهنهایی را رزرو کرد.
به گزارش ایلنا، برخی شبها در آنفیلد با جادو آغاز میشوند و با حسرت به پایان میرسند. امشب از آن شبها بود. در حالی که طنین شعار «تو هرگز تنها نخواهی ماند» لرزه بر اندام هر حریفی میاندازد و امشب هواداران قویتر از هر زمان دیگری این سرود را میخواندند، شاگردان آرنه اشلوت با ماموریت دشوار جبران شکست ۲ بر صفر بازی رفت وارد زمین شدند. اما انگار تقدیر برای قرمزهای مرسیساید در این فصل چمپیونزلیگ، چیزی جز وداع تلخ رقم نزده بود. نبرد با سوت مائوریتزیو ماریانی در باران سیلآسای بندر لیورپول آغاز شد و از همان ابتدا مشخص بود که پاریسِ لوئیس انریکه، برای دفاع اتوبوسی به انگلیس نیامده است.
نیمه اول، نیمه مصدومیتهای شوکهکننده و بدشانسیهای تمامنشدنی برای اشلوت بود. در حالی که لیورپول با پرس سنگین سعی در خفه کردن میانه میدان پاریس داشت، در دقیقه ۳۰ یک صحنه دلخراش ورزشگاه را در سکوتی مرگبار فرو برد. هوگو اکیتیکه، ستاره فرانسوی و امید اول گلزنی قرمزها، بدون برخورد با کسی و در یک استارت ساده ناگهان نقش بر زمین شد. اشکهای او روی برانکارد و اشاره تیم پزشکی به احتمال آسیبدیدگی تاندون آشیل، نشان داد که فصل برای هوگو به بدترین شکل ممکن به پایان رسیده است. ورود محمد صلاح به زمین، اگرچه شور و شوق را دوباره به سکوها تزریق کرد، اما حتی پادشاه مصری هم امشب جادوی همیشگیاش را برای شکستن سد دفاعی مارکینیوش و پاچو نداشت و انگار در خانه جایش گذاشته بود.
در نیمه دوم، لیورپول که چیزی برای از دست دادن نداشت، سرتاپا حمله شد. فشار بیامان قرمزها در دقیقه ۶۴ نتیجه داد و فریاد پنالتی در آنفیلد بلند شد. برخورد ویلیام پاچو با مکآلیستر داور را مجاب کرد تا نقطه پنالتی را نشان دهد، اما بازبینی تصاویر توسط VAR پنالتی را لغو کرد. رد شدن پنالتی توسط داور ایتالیایی، آخرین بارقههای امید را در دل هواداران لیورپول خاموش کرد.
دقیقه ۷۲، زمان درخشش مردی بود که امشب آنفیلد را به سکوت دعوت کرد. در حالی که لیورپول در زمین پاریس خیمه زده بود، یک ضدحمله برقآسا با طراحی کواراتسخلیا، عثمان دمبله را در لبه محوطه جریمه صاحب توپ کرد. عثمان با یک سرتوپ تماشایی به داخل و ضربهای فنی و مهارنشدنی به کنج دروازه، حساب کار را یک بر صفر کرد تا نتیجه کلی ۳ بر صفر شود.
این پایان کار نبود؛ در دقیقه ۹۱، در حالی که ابراهیم کوناته و خط دفاعی لیورپول کاملاً از هم پاشیده بودند، بارکولا با نفوذی تماشایی از چپ، دوباره دمبله را در موقعیت گلزنی قرار داد تا شماره ۱۰ پاریس، دومین گل خود و شانزدهمین گل فصلش را از میان پاهای مامارداشویلی به تور بچسباند.
آمارها نشان میدهند پاریس در این فصل با زدن ۸ گل در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقات لیگ قهرمانان، رکورددار است و امشب هم در دقایق پایانی نشان داد که چرا یکی از مدعیان اصلی کسب جام در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. از سوی دیگر، ماتوی سافونوف، دروازهبان روس پاریس، با مهار سوپرضربههای انگوموها و سوبوسلای، شب درخشانی را پشت سر گذاشت و اجازه نداد حتی یک بار تور دروازهاش بلرزد.
سوت پایان بازی، پایانی بود بر تمام بلندپروازیهای اروپایی لیورپول. شاگردان انریکه با ارائه یک فوتبال کلاس بالا و مدیریت هوشمندانه بازی، ثابت کردند که دوران جدیدی در پاریس آغاز شده است؛ دورانی که تیم دیگر به تکستارهها متکی نیست و به عنوان یک تیم هماهنگ هر حریفی را از پیش رو برمیدارد. آنفیلد در سکوتی غمبار فرو رفته و پاریسیها در میانه میدان، جشن صعود به نیمهنهایی برپا کردهاند تا نشان دهند برای فتح جام، از همیشه آمادهتر هستند.