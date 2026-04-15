لیگ نخبگان آسیا؛ صعود الاتحاد با پنالتی لحظه آخری
تیم فوتبال الاتحاد عربستان راهی مرحله یکچهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا شد.
به گزارش ایلنا، در آخرین بازی از مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان فوتبال آسیا در منطقه غرب این قاره، سهشنبه شب تیمهای الاتحاد عربستان و الوحده امارات برابر هم قرار گرفتند که پس از تساوی بدون گل در وقت قانونی 90 دقیقهای کار به دو وقت اضافه 15 دقیقهای کشیده شد.
در شرایطی که همه منتظر ضربات پنالتی بودند، اما اعلام یک پنالتی به نفع الاتحاد باعث شد تا فابینیو در دقیقه 10+120 برای این تیم گلزنی کند و الاتحاد را به مرحله یکچهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا برساند.