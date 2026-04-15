فلاح: استقلال ایران خط قرمز ماست
مدافع ملیپوش استقلال با حضور در تجمعات شبانه، بر اولویت دفاع از کشور تأکید کرد و از همراهی خود با مردم گفت.
به گزارش ایلنا، سامان فلاح، مدافع ملیپوش استقلال، امشب با حضور در تجمعات شبانه در کنار مردم، بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی کشور تأکید کرد. او در واکنش به این پرسش که «استقلال تهران مهمتر است یا استقلال ایران؟» اظهار داشت: استقلال ایران در اولویت است و پس از آن، استقلال بهعنوان تیم ما قرار دارد؛ این روزها مهمترین مسئله، استقلال وطن است.
فلاح همچنین درباره حضورش در این تجمعات گفت: بهعنوان یک ورزشکار وظیفه دانستم در این شبها کنار مردم باشم.
او در پایان با اشاره به پیوستن به پویش «جانفدا» عنوان کرد: بر حسب وظیفه به این پویش پیوستم و معتقدم نخستین کسی که جان خود را فدای ملت کرد، رهبر کشور بود.