به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از جلساتی که طی روزهای اخیر بین مدیران لیگ و برگزارکنندگان لیگ و ریاست فدراسیون فوتبال برگزار شد، در نهایت مقرر شد تصمیم گیری در خصوص آینده لیگ در سطح کلان و طی بررسی نهایی مشخص شود.

بر این اساس جلساتی از جمله گفتگوی بین امیر قلعه نویی، مهدی تاج و احمد دنیامالی برگزار شد که هنوز خروجی از آن به بیرون نیامده است. اما گفته می شود در این جلسه به اهمیت آماده سازی ملی پوشان برای حضور در جام جهانی پرداخته شده است.

آخرین اخبار و البته گمانه زنی مبنی بر این است که احتمالا تیم ملی از روز شنبه تمرینات آماده سازی خود را با بازیکنان مدنظر دنبال کند. این به معنای این مساله خواهد بود که لیگ برتر با تعطیلی همراه خواهد شد.

در نهایت اما باید منتظر ماند و دید بحث در خصوص انتخاب سهمیه ایران در آسیا به چه شکل دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/