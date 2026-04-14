به گزارش ایلنا، ورزشگاه متروپولیتانو در جریان نبرد تمام‌عیار اتلتیکو مادرید و بارسلونا، شاهد یکی از دراماتیک‌ترین لحظات خود بود. تنها دقایقی پس از آنکه فران تورس گل تساوی‌بخش (و روحیه‌بخش) بارسا را به ثمر رساند، شاگردان دیه‌گو سیمئونه با یک ضدحمله کلاسیک و ویرانگر پاسخ دادند.

در دقیقه ۳۱ مسابقه، مارکوس یورنته با نفوذی تماشایی از جناح راست، از شکاف ایجاد شده در دفاع جلوکشیده بارسلونا استفاده کرد و توپ را به دهانه دروازه فرستاد. آدمولا لوکمن که با زمان‌بندی دقیق خود را به محوطه جریمه رسانده بود، با ضربه‌ای مطمئن دروازه خوان گارسیا را باز کرد.

با این گل، اگرچه بارسا در جریان بازی امشب همچنان ۲-۱ پیش است، اما اتلتیکو مادرید در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۳-۲ پیش افتاد تا دوباره قدرت را در این دوئل تاکتیکی به دست بگیرد.

این گل که مانند آب سردی بر پیکره تیم هانسی فلیک بود، جو ورزشگاه را دوباره به مرز انفجار رساند. اکنون بارسلونا که در وضعیت انتحاری بازی می‌کند، بار دیگر خود را در موقعیت تعقیب‌کننده می‌بیند و باید برای جبران نتیجه در این جنگ روانی و فنی تلاش کند.

