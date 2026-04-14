پیام زنوزی به بازیکنان پس از حذف تراکتور

به گزارش ایلنا، تراکتور ساعتی پیش در دیدار حساس برابر شباب الاهلی شکست خورد و با این نتیجه از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا کنار رفت. سرخپوشان تبریزی که امیدوار بودند مسیر خود را تا فینال ادامه دهند، با این باخت باید به ایران بازگردند و فرصت تقابل با بوریرام یونایتد را از دست دادند.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که تیم تراکتور پس از تعطیلی طولانی لیگ برتر و پشت سر گذاشتن سفری دشوار، ابتدا به صورت زمینی تا ترکیه و سپس راهی جده شد.

با وجود این شرایط، محمدرضا زنوزی در پیامی کوتاه از تلاش بازیکنان تیمش قدردانی کرد و با توصیف عملکرد آنها به‌عنوان تلاشی سربلندانه، از اعضای تیم خواست سرشان را بالا نگه دارند.

زنوزی در پیامی کوتاه به بازیکنانش نوشت: «سربازان وطن سرتان را بالا بگیرید، چون غروب غیرت ما را کسی نخواهد دید.» او در این پیام خود را سرباز وطن و جان نثار ملت ایران خوانده است.

