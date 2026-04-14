البیان: اخراج بیرانوند، سرنوشت بازی را تغییر داد
روزنامه البیان امارات شکست سهگله تراکتور را حاصل برتری محسوس شبابالاهلی پس از اخراج علیرضا بیرانوند دانست و این اتفاق را نقطه عطف مسابقه معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، روزنامه «البیان» امارات در گزارشی از دیدار تراکتور و شبابالاهلی، این مسابقه را نمایشی از برتری تدریجی نماینده امارات توصیف کرد که در نهایت با پیروزی سه بر صفر «الفرسان» و صعود این تیم به مرحله یکچهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا همراه شد.
در این گزارش آمده است که شبابالاهلی از همان ابتدای بازی با رویکردی هجومی وارد زمین شد و در دقیقه ۱۴ نیز میتوانست به گل برسد اما واکنش بهموقع علیرضا بیرانوند مانع باز شدن دروازه تراکتور شد. با این حال نیمه نخست با وجود موقعیتهای دو تیم، از کیفیت بالایی برخوردار نبود و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
البیان نقطه تعیینکننده مسابقه را دقیقه ۵۲ عنوان کرده؛ جایی که بیرانوند به دلیل خطا روی سردار آزمون با کارت قرمز از زمین اخراج شد تا تراکتور ادامه بازی را ۱۰ نفره دنبال کند؛ اتفاقی که به نوشته این رسانه، موازنه بازی را بهطور کامل به سود نماینده امارات تغییر داد.
پس از این اتفاق، تراکتور دست به تغییر در ترکیب زد و مارکو یوهانسون جانشین دروزدک شد. دقایقی بعد و با بازبینی صحنه توسط VAR، یک ضربه پنالتی به سود شبابالاهلی اعلام شد که یوری سزار در دقیقه ۶۵ آن را به گل نخست تبدیل کرد.
در ادامه، شبابالاهلی با استفاده از برتری عددی، کنترل کامل بازی را در اختیار گرفت و در دقیقه ۸۰ توسط سعید عزتالله به گل دوم رسید. در نهایت نیز ماتئوس لیما در وقتهای تلفشده گل سوم را به ثمر رساند تا این پیروزی قاطع تکمیل شود.
البیان در پایان تأکید کرده است که این برد کاملاً مستحقانه بوده و اخراج دروازهبان تراکتور نقش تعیینکنندهای در افزایش برتری شبابالاهلی داشته است.