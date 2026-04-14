اعلام ترکیب دو تیم لیورپول و پاری سن ژرمن
کد خبر : 1773460
ترکیب دو تیم لیورپول و پاری سن ژرمن مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 22:15 امشب تیم های لیورپول و پاری سن ژرمن در چارچوب مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:
لیورپول: مامارداشویلی، فریمپونگ، کوناته، فندایک، کرکز، گراونبرخ، سوبوسلای، ویرتز، انگوموها، مک آلیستر و اکیتیکه
پاریسنژرمن: سافونوف، نونو مندز، پاچو، مارکینیوش، اشرف حکیمی، ژوائو نوس، ویتینیا، وارن زئیر امری، دوئه، دمبله و کواراتسخلیا