اعلام ترکیب دو تیم لیورپول و پاری سن ژرمن

به گزارش ایلنا، از ساعت 22:15 امشب تیم های لیورپول و پاری سن ژرمن در چارچوب مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

لیورپول: مامارداشویلی، فریمپونگ، کوناته، فن‌دایک، کرکز، گراونبرخ، سوبوسلای، ویرتز، انگوموها، مک آلیستر و اکیتیکه

پاری‌سن‌ژرمن: سافونوف، نونو مندز، پاچو، مارکینیوش، اشرف حکیمی، ژوائو نوس، ویتینیا، وارن زئیر امری، دوئه، دمبله و کواراتسخلیا

