بررسی علت باخت سرخپوشان
فرسایش تراکتور در مسیر آسیا
شکست سه بر صفر تراکتور مقابل شبابالاهلی در نگاه اول نتیجهای سنگین به نظر میرسد اما واقعیت مسابقه برای تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا داستانی متفاوت از یک بازی عادی فوتبال را روایت میکند.
به گزارش ایلنا، وقتی سوت پایان دیدار تراکتور و شبابالاهلی به صدا درآمد نتیجه روی تابلو ورزشگاه تصویری ساده از یک مسابقه فوتبال را نشان میداد اما آنچه در زمین رخ داد بسیار فراتر از یک شکست معمولی بود
تراکتور در حالی وارد این مسابقه شد که نزدیک به چهل روز از فضای تمرین و رقابت دور مانده بود شرایط خاص کشور باعث شد تیم محمد ربیعی عملا از ریتم طبیعی خود خارج شود و بازیکنان بدون تجربه مسابقه رسمی و بدون تمرینات منظم آماده یکی از مهمترین بازیهای فصل شوند
اما چالشهای تراکتور فقط به زمین تمرین محدود نبود مسیر رسیدن این تیم به جده خود به یک ماراتن فرسایشی تبدیل شد سفری طولانی که نزدیک به چهل ساعت زمان برد و بازیکنان را با ترکیبی از مسیرهای زمینی و پروازهای متوالی به محل مسابقه رساند در شرایطی که بسیاری از تیمهای حاضر در این مرحله با پروازهای مستقیم و امکانات کامل به محل مسابقه رسیده بودند تراکتوریها با بدنی خسته و ذهنی تحت فشار پا به میدان گذاشتند
با وجود تمام این شرایط شاگردان محمد ربیعی مسابقه را با تمرکز و انسجام آغاز کردند و در نیمه نخست توانستند جریان بازی را تا حد زیادی کنترل کنند تراکتور در دقایق ابتدایی نشان داد که اگر در شرایط طبیعی قرار داشت میتوانست رقابت کاملا نزدیکی با حریف اماراتی داشته باشد
اما نقطه عطف مسابقه در دقیقه پنجاه و دو رقم خورد جایی که خروج علیرضا بیرانوند از دروازه و برخورد او با سردار آزمون باعث شد داور ژاپنی کارت قرمز را نشان دهد و معادله مسابقه ناگهان تغییر کند
از آن لحظه به بعد تراکتور مجبور شد بیش از چهل دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی کند شرایطی که برای تیمی که مدت طولانی از مسابقه دور بوده و با خستگی سفر وارد میدان شده بود به معنای فشار مضاعف در تمام خطوط زمین بود
شبابالاهلی از این موقعیت به خوبی استفاده کرد و با در اختیار گرفتن کنترل مسابقه توانست فاصله خود را با نماینده ایران افزایش دهد تا در نهایت نتیجه سه بر صفر روی تابلو ثبت شود
با این حال آنچه از عملکرد تراکتور در این مسابقه باقی میماند تنها نتیجه نهایی نیست بلکه تصویری از تیمی است که در شرایطی غیرعادی وارد میدان شد و تا پیش از تغییر ناگهانی روند بازی توانست نمایشی قابل قبول ارائه دهد
شاید اگر مسیر این رقابتها در شرایط طبیعی دنبال میشد و خبری از وقفه طولانی و سفر فرسایشی نبود تراکتور فرصت آن را داشت که در قالب دو دیدار رفت و برگشت شانس واقعی خود را برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر آسیا امتحان کند
در نهایت شکست مقابل شبابالاهلی برای تراکتور فقط یک حذف از لیگ نخبگان آسیا نبود بلکه پایانی بر مسیری بود که از ابتدا نیز با چالشهایی آغاز شد که کمتر شباهتی به شرایط عادی فوتبال داشت.