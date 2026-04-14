حذف تراکتور از آسیا در شب اخراج بیرانوند و گلزنی سعید عزت اللهی برای شباب الاهلی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، از ساعت 18:15 امروز (سه شنبه) در ورزشگاه امیر عبدالله بن فیصل شهر جده عربستان به مصاف شباب الاهلی امارات رفت و با شکست 3 بر صفر حذف شد.

در حالی که دو تیم تا دقیقه 50 عملکرد نسبتاً پایاپایی داشتند، خطای علیرضا بیرانوند روی سردار آزمون پشت محوطه جریمه با کارت قرمز داور ژاپنی جریمه شد تا تراکتور 10 نفره به کار خود ادامه دهد. پس از این اتفاق، مارکو یوهانسون به جای دروژدک وارد زمین شد و درون دروازه تراکتور قرار گرفت.

چند دقیقه بعد از اخراج علیرضا بیرانوند، یوسوکه آراکی داور ژاپنی در تصمیمی جنجالی برخورد دست شجاع خلیل‌زاده به صورت بازیکن شباب الاهلی را داخل محوطه جریمه خطا تشخیص داد و یک پنالتی برای تیم اماراتی گرفت. این ضربه پنالتی توسط یوری سزار در دقیقه 65 وارد دروازه تراکتور شد تا حریف اماراتی پیش بیفتد.

در ادامه مسابقه در حالی که تیم تراکتور 10 نفره در حال تلاش برای جبران نتیجه بود، شباب الاهلی روی یک ضد حمله در دقیقه 80 توسط سعید عزت الهی گل دوم را به ثمر رساند. متئوسائو هم در دقیقه 8+90 گل سوم نماینده امارت را زد.

تیم شباب الاهلی امارات با برتری در این مسابقه، در مرحله یک چهارم نهایی لیگ نخبگان باید به مصاف بویرام تایلند برود. این رقابت‌ها به دلیل شرایط جنگی در خاورمیانه با تاخیر و به صورت متمرکز و تک بازی در شهر جده برگزار می‌شود.

ترکیب تراکتور : علیرضا بیرانوند، محمد نادری (81-مسعود زائر کاظمین)، شجاع خلیل‌زاده (86-میلاد کر)، الکس سدلار (56-فرشاد فرجی)، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویج، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک (مارکو یوهانسون).

داور: یوسوکه آراکی از ژاپن

