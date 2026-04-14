اخراج جنجالی بیرانوند به دست آزمون
برخورد سردار آزمون و علیرضا بیرانوند پس از یک فرار سریع، صحنه مهم مسابقه تراکتور و شبابالاهلی را رقم زد و با تصمیم داور، دروازهبان تراکتور از بازی اخراج شد.
به گزارش ایلنا، دیدار تراکتور و شبابالاهلی در نیمه دوم با فشار شدید تیم اماراتی ادامه داشت که ناگهان یک حرکت سریع از پشت دفاع تراکتور، سردار آزمون را در موقعیت گلزنی قرار داد؛ موقعیتی که هرچند بیرون محوطه جریمه شکل گرفت، اما تهدیدی جدی برای دروازه تراکتور بود.
علیرضا بیرانوند برای دفع توپ از دروازه خارج شد، اما آزمون زودتر توپ را رد کرد و همین موضوع باعث شد برخوردی بین دو بازیکن رخ دهد؛ برخوردی که داور ژاپنی آن را خطای مؤثر و مستوجب کارت قرمز تشخیص داد.
در حالی که به نظر میرسید حضور یک مدافع تراکتور در صحنه و زاویه نامناسب آزمون احتمال صدور کارت قرمز را کم میکند، بازیکنان تراکتور از جمله شجاع خلیلزاده با اصرار خواستار بازبینی صحنه شدند. با این حال تصمیم داور تغییر نکرد و بیرانوند در میان اعتراضها زمین را ترک کرد. سعید عزتاللهی نیز هنگام خروج، برای دلداری همراه او بود.
پس از اخراج بیرانوند، مارکو یوهانسون که پیش از این تصور میشد فرصتی برای بازی نخواهد داشت، با گرم کردن سریع آماده ورود شد. دقایقی بعد، دوماگوی دروژدک تعویض شد و یوهانسون وارد میدان شد تا تراکتور با یک یار کمتر بازی را ادامه دهد.
نکته قابلتوجه اینکه در مرحله گروهی همین رقابتها نیز یک بازیکن ایرانی دیگر، سعید عزتاللهی، باعث اخراج دوماگوی دروژدک شده بود؛ حالا این بار سردار آزمون نقشآفرین این صحنه حساس شد.