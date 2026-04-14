خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طلای جهانی برای تکواندوی ایران با درخشش حنا زرین‌کمر

کد خبر : 1773420
لینک کوتاه کپی شد.

حنا زرین‌کمر با شکست نماینده جمهوری چک در فینال، عنوان قهرمانی مسابقات تکواندو جهان را برای ایران به دست آورد.

به گزارش ایلنا،  حنا زرین‌کمر، دختر تکواندوکار خوش‌آتیه کشورمان، در رقابت‌های قهرمانی جهان نمایش درخشانی داشت و در دیدار نهایی با غلبه بر حریف خود از جمهوری چک توانست مدال طلای این تورنمنت معتبر را کسب کند.

این موفقیت، یکی از نتایج مهم کاروان تکواندوی ایران در سطح جهانی به شمار می‌رود و جایگاه کشور را در این رشته بیش از پیش تقویت می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار