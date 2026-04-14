طلای جهانی برای تکواندوی ایران با درخشش حنا زرینکمر
کد خبر : 1773420
حنا زرینکمر با شکست نماینده جمهوری چک در فینال، عنوان قهرمانی مسابقات تکواندو جهان را برای ایران به دست آورد.
به گزارش ایلنا، حنا زرینکمر، دختر تکواندوکار خوشآتیه کشورمان، در رقابتهای قهرمانی جهان نمایش درخشانی داشت و در دیدار نهایی با غلبه بر حریف خود از جمهوری چک توانست مدال طلای این تورنمنت معتبر را کسب کند.
این موفقیت، یکی از نتایج مهم کاروان تکواندوی ایران در سطح جهانی به شمار میرود و جایگاه کشور را در این رشته بیش از پیش تقویت میکند.