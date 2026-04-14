به گزارش ایلنا، حنا زرین‌کمر، دختر تکواندوکار خوش‌آتیه کشورمان، در رقابت‌های قهرمانی جهان نمایش درخشانی داشت و در دیدار نهایی با غلبه بر حریف خود از جمهوری چک توانست مدال طلای این تورنمنت معتبر را کسب کند.

این موفقیت، یکی از نتایج مهم کاروان تکواندوی ایران در سطح جهانی به شمار می‌رود و جایگاه کشور را در این رشته بیش از پیش تقویت می‌کند.

انتهای پیام/