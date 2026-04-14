به گزارش ایلنا، تراکتور امشب یکی از مهم‌ترین دیدارهای آسیایی خود را تجربه می‌کند؛ جدالی سرنوشت‌ساز مقابل شباب‌الاهلی در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا. محمد ربیعی برای این مسابقه ترکیبی را برگزیده که با توجه به شرایط تیم، انتخابی منطقی و مورد انتظار به‌نظر می‌رسد.

درون دروازه، علیرضا بیرانوند حضور دارد تا با تجربه گسترده بین‌المللی‌اش، آخرین خط دفاع تراکتور را مطمئن و قابل‌اعتماد نگه دارد. در قلب دفاع نیز زوج شجاع خلیل‌زاده و الکس سدلار مأموریت دارند خط حمله سرعتی و تکنیکی حریف را مهار کنند و نظم دفاعی تیم را حفظ کنند.

در کناره‌های خط دفاعی، دانیال اسماعیلی‌فر و محمد نادری به‌عنوان دو دفاع راست و چپ به میدان می‌روند؛ بازیکنانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در جدال‌های دو‌نفره با مهره‌های مؤثر شباب‌الاهلی خواهند داشت.

اما نبرد اصلی در میانه میدان شکل می‌گیرد؛ جایی که اودیل خامروبکوف و تیبور هلیلوویچ مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. حضور این دو چهره در مرکز میدان نشان می‌دهد تراکتور قصد دارد ضمن کنترل جریان بازی، با انتقال سریع توپ پایه‌گذار حملات خطرناک باشد؛ منطقه‌ای از زمین که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.

