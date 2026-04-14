سکوت فابرگاس درباره آیندهاش در کومو شکست
سسک فابرگاس با رد شایعات پیرامون پیوستن به چلسی یا تیم ملی ایتالیا، بر تعهد کامل خود به پروژه بلندمدت در کومو پافشاری کرد.
به گزارش ایلنا، فابرگاس پس از هدایت کومو به آستانه یک سهمیه تاریخی در لیگ قهرمانان اروپا، به یکی از پرطرفدارترین مربیان جوان قاره سبز تبدیل شده است. این باشگاه مستقر در لمباردی که در حال حاضر با شش بازی باقیمانده در رده پنجم سری آ قرار دارد، موفقترین دوران خود در چند دهه اخیر را سپری میکند. با وجود پیوندهای جدی برای بازگشت به استمفوردبریج و نقش احتمالی در تیم ملی ایتالیا، هافبک سابق چلسی همچنان روی قرارداد فعلی خود که تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد، متمرکز است.
اولویت فابرگاس؛ پروژه لمباردی
فابرگاس پس از دریافت جایزه معتبر «انزو بیرزوت»، نیت فوری خود را در مورد مسیر مربیگریاش روشن کرد. او در پاسخ به احتمال جدایی از ورزشگاه «جوزپه سینیگالیا» گفت: «من به این پروژه بسیار متعهدم. هیچکس از آینده خبر ندارد، اما در حال حاضر فکر میکنم ترک کومو بسیار بعید است. سال گذشته میخواستم ببینم باشگاههای دیگر چگونه عمل میکنند و این موضوع را با رئیس باشگاه در میان گذاشتم، اما تصمیم گرفتم بمانم.
از آنچه توانستهایم به دست آوریم بسیار خوشحالم. این یک پروژه مهم است و من باید اینجا حس خوبی داشته باشم. خوشحالی خانوادهام اهمیت زیادی دارد و اگر آنها در کومو شاد باشند، من هم خواهم ماند.»
برنامههای جانشینی و جاهطلبیهای ملی
در حالی که مدیران ارشد کومو میدانند که ممکن است فابرگاس در نهایت از سطح این باشگاه فراتر رود، او را شخصیتی محوری میبینند که دیانای تیم را برای سالهای آینده شکل خواهد داد. این سرمربی اسپانیایی همچنین به چشمانداز مربیگری در سطح ملی اشاره کرد و اعتراف نمود که انرژی فعلی او بیشتر با فشارهای روزمره بازیهای باشگاهی سازگار است.
فابرگاس درباره نیمکت ایتالیا گفت: «شاید یک روز این اتفاق بیفتد. اما در حال حاضر، من بیش از حد "مربی" هستم و نیاز دارم که هر روز در زمین تمرین حضور داشته باشم. سرمربی تیم ملی بودن ممکن است در حال حاضر خستهکننده باشد؛ زمان آزاد زیادی دارد. در آینده، وقتی پیرتر شدم، کسی چه میداند.»
در همین حال، میروان سووارسو، رئیس باشگاه کومو، پذیرفته است که آینده بلندمدت فابرگاس احتمالاً در قله فوتبال اروپا رقم خواهد خورد. این مدیر اندونزیایی در اواسط مارس به «ریویستا اوندیسی» گفت: «سسک برای ما حیاتی است، اما احمقانه است اگر فکر کنیم او روزی به آرسنال، بارسلونا یا چلسی نخواهد رفت. او باید در انتخاب [جانشین خود] مشارکت داشته باشد و به ما در منصوب کردن مربی بعدی کمک کند.»
نبرد سرنوشتساز در سنسیرو
فابرگاس با دورهای تعیینکننده روبروست که میتواند اولین جام معتبر کومو و یک سهمیه تاریخی اروپایی را برای آنها به ارمغان بیاورد. پیش از سفر به سنسیرو برای دیدار حساس برگشت نیمهنهایی کوپا ایتالیا مقابل اینتر در روز سهشنبه، ۲۱ آوریل (در حالی که بازی رفت با تساوی ۰-۰ به پایان رسیده)، آنها باید ابتدا تمرکز خود را بر سفر حیاتی جمعه به خانه ساسولو در سری آ معطوف کنند.