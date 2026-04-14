به گزارش ایلنا، غیبت رایس در حالی باعث شگفتی شد که این هافبک در شکست ۲-۱ توپچی‌ها مقابل بورنموث در لیگ برتر، تمام ۹۰ دقیقه را در زمین حضور داشت. بر اساس گزارش ایونینگ استاندارد، کنار گذاشته شدن غیرمنتظره او از این جلسه تمرینی، نگرانی‌های جدی را درباره آمادگی‌اش برای این نبرد تعیین‌کننده ایجاد کرده است. ساکا نیز به دلیل ادامه روند بازیابی آمادگی جسمانی‌اش غایب بود؛ این وینگر با وجود امیدواری‌های آرتتا برای بازگشت به میادین، نبرد با بورنموث را از دست داده بود.

اودگارد همچنان دور از ترکیب توپچی‌ها

اودگارد، کاپیتان باشگاه، نیز در طول تمرینات باز دیده نشد تا دوران ناامیدکننده حضورش روی تخت درمان ادامه یابد. جای خالی این بازیساز نروژی در جریان باخت به «گیلاس‌ها» به شدت حس شد و غیبت او، خلاء خلاقیتی در خط میانی آرسنال ایجاد می‌کند که اگر برای تقابل با اسپورتینگ زیر نورافکن‌های ورزشگاه امارات آماده نشود، آرتتا برای پر کردن آن با چالشی جدی روبرو خواهد بود.

نگرانی در خط دفاعی دوچندان شد

بخش تدافعی تیم نیز ضربه خورده است، چرا که کالافیوری همچنان دور از چمن تمرین باقی ماند. با وجود اینکه مدافع ایتالیایی در بازی رفت مقابل اسپورتینگ در لیسبون ۹۰ دقیقه کامل بازی کرد، اما از آن زمان با مشکلات بدنی دست و پنجه نرم می‌کند. او پیش از مسابقه با بورنموث هم در تمرینات حضور نداشت و در نهایت به طور کامل از لیست تیم برای آن بازی خط خورد که این موضوع پرسش‌هایی را درباره وضعیت جسمانی فعلی او ایجاد کرده است.

تیمبر پنجمین عضو این گروه غایب است؛ مدافع چندپسته‌ی هلندی که همچنان در حال طی کردن دوران نقاهت از ناحیه کشاله ران است. تیمبر ماه گذشته در نیمه اول بازی مقابل اورتون در لیگ برتر مجبور به ترک زمین شد و از آن زمان تاکنون نتوانسته است به تمرینات گروهی بازگردد.

گام بعدی چیست؟

این غیبت‌ها در مقطعی بحرانی برای آرسنال رخ داده است که با هفته‌ای سرنوشت‌ساز روبرو هستند. پس از بازی برگشت مقابل اسپورتینگ - جایی که آن‌ها برتری شکننده ۱-۰ بازی رفت را در اختیار دارند - شاگردان آرتتا باید روز یکشنبه برای نبرد بزرگ و سرنوشت‌ساز قهرمانی با منچسترسیتی به ورزشگاه اتحاد سفر کنند.

