اقدام یوونتوس برای جذب کاپیتان منچسترسیتی

دامین کومولی، مدیر اجرایی باشگاه یوونتوس، وعده داد که این مجموعه برای بنا کردن تیمی که توان رقابت در مسیر قهرمانی را داشته باشد، «پنجره نقل‌وانتقالاتی بلندپروازانه‌ای» را پشت سر خواهد گذاشت و خاطرنشان کرد که پرستیژ یوونتوس همچنان مهره‌ای کلیدی برای وسوسه کردن اسطوره‌های دنیای فوتبال به شمار می‌رود.

کومولی که آرزو دارد در فصل ۲۰۲۶/۲۷ تحت هدایت لوچانو اسپالتی (که همکاری‌اش تا سال ۲۰۲۸ تمدید شده) به جامی دست یابد، عنوان کرد: «من نمی‌توانم ضمانت بدهم که ما برنده می‌شویم، اما هدف ما این است که خودمان را در جایگاهی بگذاریم که توانایی رسیدن به این موفقیت را داشته باشیم.»

برنامه بازار نقل‌وانتقالات توسط این مدیر اجرایی و به گزارش گازتا دلو اسپورت این‌گونه طراحی شده است: «قرار نیست انقلابی رخ بدهد. زیرساخت تیم ما بسیار مستحکم است؛ ما به چند مهره تقویت‌کننده احتیاج داریم که بتوانند کیفیت بازیکنان جوان‌تر را هم ارتقا دهند و فارغ از فاکتور سن، از شخصیت ورزشی مناسبی برخوردار باشند.»

بانوی پیر در پی صید دو یا سه ستاره تراز اول است که ترجیحاً به عنوان بازیکن آزاد جذب شوند تا تراز فنی تیم را بالا ببرند. باشگاه پیش از این پالس‌های مثبتی از آلیسون بکر ۳۳ ساله، سنگربان لیورپول، دریافت کرده و همچنان در تلاش است تا رویای به خدمت گرفتن برناردو سیلوا را که قراردادش با سیتیزن‌ها رو به اتمام است، به واقعیت تبدیل کند. در ماراتن جذب دیگر فوق‌ستاره‌هایی که قراردادشان به پایان نزدیک شده، همچون روبرت لواندوفسکی از بارسا و لئون گورتسکا از بایرن، یووه با چالش جدی رقیب دیرینه خود یعنی میلان مواجه است.

کومولی در واکنش به سوالی درباره تمایل به جذب آلیسون و برناردو سیلوا، با لبخندی معنادار پاسخ داد: «قصد ندارم از فرد خاصی نام ببرم. اما بله، یوونتوس همواره از جذابیت کافی برای کشاندن قهرمانان بزرگ بهره‌مند است. آنچه تا به حال باعث تعجب من شده، این است که تمام بازیکنانی که با آن‌ها وارد مذاکره شده‌ایم، نگفته‌اند که تنها در صورت صعود به لیگ قهرمانان به اینجا می‌آیند. بازیکنان مشتاق پیوستن به یوونتوس هستند، صرفاً به این خاطر که اینجا یوونتوس است.»

باشگاه تورینی هم‌اکنون در انتظار چراغ سبز برناردو سیلواست؛ بازیکنی که زیر ذره‌بین بارسلونا و تیم‌های آمریکایی نیز قرار دارد. کومولی از این ملی‌پوش پرتغالی به عنوان الگوی ایده‌آل خود یاد کرد: «من او را به عنوان نمونه‌ای از تیپ شخصیتی مورد نظرمان مثال می‌زنم، اما به خاطر داشته باشید که او هم پیش از پیوستن به سیتی، افتخارات زیادی کسب نکرده بود. منظورم این است که ما فقط به دنبال ستاره‌هایی که قبلاً جام‌های زیادی برده‌اند یا صرفاً به دنبال خریدهای مجانی نیستیم، بلکه به دنبال کسی هستیم که روحیه برتری‌طلبی داشته باشد و به جوان‌ترها در مسیر پیروز شدن انگیزه بدهد.»

در کنار پروژه‌های خرید، موضوع تمدید قراردادها نیز در دستور کار قرار دارد: «پس از ایلدیز، ماندن دیگر مهره‌های کلیدی را هم نهایی خواهیم کرد. اوتولینی، مدیر ورزشی ما، پیش از این جلساتی را با دوشان ولاهوویچ برگزار کرده است. قبل از پایان رقابت‌های فصل منتظر خبر رسمی نباشید، اما امیدواریم که به زودی اخبار هیجان‌انگیز دیگری را منتشر کنیم.»

