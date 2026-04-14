شوک باواریاییها به نقلوانتقالات
بایرن مونیخ به دنبال صید ستاره جدید لیگ برتر برای حمایت از هری کین
بایرن مونیخ برای تقویت خط آتش خود، پدیده جدید ساندرلند را زیر نظر گرفته است؛ باواریاییها قصد دارند با شکار برایان بروبی، زوجی مخوف برای هری کین در آلیانتس آرنا بسازند.
به گزارش ایلنا، غولهای بوندسلیگا با نگاهی جدی به پنجره نقلوانتقالات تابستانی، پیشرفت بروبی را به دقت زیر نظر گرفتهاند. این مهاجم ۲۴ ساله یکی از چندین خرید هوشمندانه ساندرلند بوده و در اولین فصل حضورش در لیگ برتر، فراتر از انتظار ظاهر شده است. بر اساس گزارش نشریه ایندیپندنت، بایرن مونیخ ستاره سابق آژاکس را گزینهای میبیند که میتواند به خوبی مکمل آرایش تهاجمی فعلی تیم تحت هدایت هری کین باشد.
بروبی تا اینجای فصل در ۲۵ بازی لیگ برتر، ۶ گل به ثمر رسانده است، اما آنچه توجه باشگاههای تراز اول اروپا را جلب کرده، مشارکت کلی او در جریان بازی است. او بیش از هر چیز با تحرکات هوشمندانه و قدرت بدنیاش که نمادی از بازیِ مهاجمان مدرن و پرتقاضاست، باشگاههای ثروتمند را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که بایرن به دنبال اصلاح و تقویت ترکیب خود است، چندپُسته بودن این ملیپوش هلندی، او را به پیشنهادی جذاب برای باواریاییها تبدیل میکند.
آنالیزهای پیشرفته؛ رمز موفقیت ساندرلند
این مهاجم تابستان گذشته در قراردادی به ارزش ۲۰ میلیون یورو (که با بندهای افزودنی تا ۲۵ میلیون یورو افزایش مییابد) از آژاکس خریداری شد، آن هم در حالی که پیشتر مورد توجه باشگاههایی چون آرسنال قرار داشت. حضور او در تاینساید تصادفی نبود؛ او به عنوان بخشی از مدل جذب بازیکن مبتنی بر آنالیز ساندرلند خریداری شد که اکنون یکی از پیشرفتهترین مدلها در لیگ برتر به حساب میآید.
ساندرلند مشتاق است تا با استفاده از این رویکرد دادهمحور، جایگاه خود را به طور مستمر بهبود ببخشد، مشابه مسیری که تیمهایی مثل برایتون طی کردهاند. با این حال، موفقیت باشگاه در شناسایی استعدادها به این معناست که آنها اکنون با چالش حفظ این مهرهها روبرو هستند. تأثیرگذاری فوری بروبی در سطح اول فوتبال انگلستان میتواند ارزش انتقال او را به بیش از دو برابر برساند، هرچند این موضوع باعث عقبنشینی بایرن نشده است.
اعتبار بینالمللی و ارزش در حال رشد
سهام بروبی فراتر از فوتبال باشگاهی نیز در حال صعود است. این ملیپوش هلندی که در یورو ۲۰۲۴ نیز حضور داشت، تقریباً به طور قطع در فهرست نهایی هلند برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار خواهد گرفت. انتظار میرود این درخشش بینالمللی باعث شود ارزش بازار او پیش از باز شدن پنجره تابستانی حتی بیشتر از قبل افزایش یابد؛ موضوعی که بایرن همچنان پیش از آغاز پروژهی خرید تابستانی خود، با جدیت آن را دنبال میکند.
گام بعدی چیست؟
بایرن مونیخ پیش از انجام هرگونه اقدام رسمی در بازار نقلوانتقالات، تمرکز خود را بر پایان قدرتمندانه فصل حفظ خواهد کرد. آنها در حال حاضر با ۱۲ امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم یعنی بوروسیا دورتموند، در صدر جدول بوندسلیگا تکیه زدهاند. علاوه بر این، قرمزها پس از پیروزی ۲-۱ مقابل رئال مادرید در دور رفت مرحله یکچهارم نهایی، شانس خوبی برای صعود به نیمهنهایی لیگ قهرمانان دارند.
در همین حال، بروبی به دنبال هدایت ساندرلند به سمت کسب سهمیه اروپایی خواهد بود؛ آنها در حال حاضر در رتبه دهم جدول لیگ برتر قرار دارند و تنها یک امتیاز با برنتفورد رده هفتمی فاصله دارند.