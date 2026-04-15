به گزارش ایلنا، آرتتا پس از انتشار تصاویری که ستاره‌های آرسنال را در حال کار با توپ، آن هم در شرایطی که باید خودکارهای لرزان را متعادل نگه می‌داشتند و زیر سایه پس‌زمینه‌های هوش مصنوعی تیک‌تاکی تمرین می‌کردند، زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

این تاکتیک‌های غیرمتعارف در حالی اجرا می‌شوند که باشگاه شمال لندن برای کسب اولین قهرمانی لیگ برتر از فصل ۲۰۰۳-۰۴ تلاش می‌کند، اما شکست شوکه‌کننده خانگی مقابل بورنموث، پرسش‌هایی را پیرامون تمرکز بازیکنان برانگیخته است. منتقدان بر این باورند که چنین روش‌های عجیب و غریبی ممکن است در مقطع پایانی فصل، باعث سردرگمی غیرضروری در بین بازیکنان شود.

تردید آلاردایس نسبت به شفافیت رسانه‌ای

آلاردایس ضمن تایید ارزش نوآوری، ابراز نگرانی کرد که علنی کردن این تاکتیک‌های «خارج از عرف»، فشار بیرونی بی‌جایی را به تیم تحمیل می‌کند. او تضاد شدیدی میان این روش و رویکرد آرام‌تر پپ گواردیولا ترسیم کرد و مدعی شد که امتناع آرتتا از دادن استراحت اضافی به بازیکنانش، نشان‌دهنده کمبود باور درونی اوست.

آلاردایس در پادکست «خوب، بد و فوتبال» گفت: «فکر می‌کنم او متأسفانه در حال انجام کارهای عجیبی است. نه اینکه من با کارهای عجیب مخالف باشم، چون خودم اولین کسی هستم که آن‌ها را امتحان می‌کنم. اما او دارد این مسائل را علنی می‌کند، [مثل] همین ماجرای خودکارها. من دقیقاً مطمئن نیستم که آن حرکت چه بود.»

او ادامه داد: «این بار هم که پای هوش مصنوعی را وسط کشیده، این‌طور نیست؟ آن هم در حالی که بازیکنان تمرین می‌کنند. او اجازه داده مطبوعات و مردم این‌ها را ببینند. من نوآوری را دوست دارم اما علنی کردنش را نه... فقط آن را پیش خودت نگه دار.

این کار می‌تواند علیه خودش تمام شود. ممکن است بعداً بگویند "تو با این همه دلقک‌بازی بازیکنان را گیج کردی." بهترین کار همان است که پپ انجام می‌دهد؛ چهار روز به آن‌ها مرخصی بده. اگر او این کار را نمی‌کند، یعنی به خودش و کادر فنی‌اش اعتماد ندارد.»

کارشناسان همچنان متقاعد نشده‌اند

پل اسکولز، اسطوره منچستریونایتد و گری لینه‌کر، مهاجم پیشین انگلیس نیز با این دیدگاه هم‌صدا شدند؛ هر دوی آن‌ها معتقدند که بازیکنان سطح بالا ممکن است این روش‌ها را بیشتر مایه حواس‌پرتی بدانند تا کمک‌کننده.

اسکولز خاطرنشان کرد: «اگر ما در زمان خودمان کارهایی که آن‌ها الان می‌کنند را انجام می‌دادیم، با خودمان می‌گفتیم اینجا چه خبر است؟ فکر می‌کردیم مربی عقلش را از دست داده است.»

لینه‌کر نیز در پادکست «بقیه فوتبال است» اضافه کرد: «اگر کار متفاوتی انجام می‌دهی، آن را داخل باشگاه نگه دار. بی‌صدا پیش برو. مطمئن شو که هیچ‌کس از آن فیلم‌برداری نمی‌کند.»

نبرد سرنوشت‌ساز در اتحاد

آرسنال در حال حاضر با ۷۰ امتیاز از ۳۲ بازی در صدر لیگ برتر قرار دارد، اما سه شکست در چهار بازی اخیر، ضربه شدیدی به شتاب آن‌ها زده است. آن‌ها این یکشنبه با سفری دشوار به مصاف سیتی می‌روند که در صورت شکست، میزبان می‌تواند با وجود یک بازی کمتر، اختلاف را به تنها سه امتیاز کاهش دهد.

پس از جدال در اتحاد، توپچی‌ها باید مسیر دشواری را طی کنند که شامل بازی خانگی برابر نیوکاسل در ۲۵ آوریل و دیدارهای ماه می مقابل فولام، وستهم، برنلی و بازی روز پایانی برابر کریستال پالاس است.

با این حال، توپچی‌ها ابتدا برای رسیدن به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان تلاش خواهند کرد؛ جایی که باید روز چهارشنبه در ورزشگاه امارات و در بازی برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی، از برتری ۱-۰ خود در مجموع مقابل اسپورتینگ دفاع کنند.

