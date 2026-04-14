پایان جنجال ارتفاع چمن؛ یوفا ادعای بارسلونا و فلیک را تایید کرد

به گزارش ایلنا، در آخرین جلسه تمرینی آبی‌اناری‌ها پیش از جدال برگشت در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان، هانسی فلیک، نفر اول کادر فنی این تیم، برای گفتگو با نماینده یوفا پیش‌قدم شد تا دغدغه‌هایش را درباره بلندی چمن استادیوم متروپولیتانو بیان کند. او علاوه بر این، نسبت به خشکی مفرط سطح زمین نیز گلایه داشت.

با وجود اینکه اعتراض باشگاه بارسلونا جنبه رسمی به خود نگرفت، اما این موارد به گوش مسئولان رسید و یوفا که شیوه‌نامه‌های دقیقی برای این مسائل دارد، پس از شنیدن اظهارات، پاسخ خود را اعلام کرد. مدیران یوفا با دادن اطمینان خاطر به بارسلونی‌ها تاکید کردند که کیفیت چمن را زیر نظر گرفته‌اند و چنانچه پروتکل‌ها نقض شده باشد، تدابیری همچون اصلاح و کوتاهی آن را در دستور کار قرار می‌دهند.

بند ۳۴ مقررات این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان، معیارهای لازم برای چمن‌های طبیعی جهت برپایی مسابقات را تبیین کرده است. افزون بر وظیفه باشگاه‌های میزبان برای مهیا کردن بهترین شرایط ممکن در زمین، مقرر شده است که قد چمن نباید از ۳۰ میلی‌متر فراتر برود و سراسر پهنه زمین بایستی به شکلی همسان تراشیده شده باشد.

یوفا پس از انجام بازرسی‌های خود اعلام کرد که قد فعلی چمن ۲۶ میلی‌متر است و در نتیجه، هیچ مغایرتی با قوانین موجود ندارد.

از سوی دیگر، باشگاه اتلتیکو مادرید با رد صریح ادعاهای مربوط به نامطلوب بودن کیفیت چمن، خاطرنشان کرد که به علت دمای مطلوب هوا، حال و روز زمین حتی در مقایسه با ماه قبل بهبود یافته است؛ ادعایی که مهر تایید بازرسان یوفا را نیز به همراه داشت.

