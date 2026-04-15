ستاره بنفیکا: مورینیو هنوز هم بهترین تمام دوران است

به گزارش ایلنا، پاولیدیس در استادیو دالوز فصل خیره‌کننده‌ای را پشت سر گذاشته و با به ثمر رساندن ۲۱ گل در ۲۹ بازی لیگ پرتغال، پیش‌قراول خط حمله بنفیکا بوده است. از زمان انتصاب مورینیو در سپتامبر ۲۰۲۵، این مهاجم ۲۷ ساله بازی خود را به سطح دیگری ارتقا داده و تحت هدایت «آقای خاص» ۲۵ گل در تمامی رقابت‌ها به ثمر رسانده است. عقاب‌ها علی‌رغم شکست‌ناپذیری در لیگ در این فصل، در حال حاضر در رده سوم جدول قرار دارند و یک رقابت سه‌جانبه و بسیار فشرده را برای قهرمانی دنبال می‌کنند.

تمجید مهاجم از نماد مربیگری

پاولیدیس در مصاحبه‌ای با رسانه یونانی Fosonline، درباره مسیر حرفه‌ای خود و تأثیر عمیق کار با یکی از پرافتخارترین چهره‌های فوتبال صحبت کرد. این مهاجم که در سال ۲۰۲۴ با بند فسخ سنگین ۱۰۰ میلیون یورویی به باشگاه آمد، معتقد است که شهرت مورینیو کاملاً با تعهد روزانه او به بازیکنانش توجیه می‌شود.

او درباره همکاری با سرمربی سابق چلسی و رئال مادرید گفت: «آقای خاص! حرف زیادی باقی نمی‌ماند که درباره مورینیو بگویم. فقط در دو کلمه... او عاشق فوتبال است. او عاشق این ورزش است، بازیکنانش را دوست دارد و همیشه صادق است. او همه چیز را درباره فوتبال و نحوه مدیریت تیم‌هایش می‌داند و درک می‌کند. کارنامه او خود گویای همه چیز است. او مربی‌ای در یک سطح دیگر است، او بهترینِ تمام دوران است.»

احتمال بازگشت به خانه

در حالی که پاولیدیس در حال حاضر تا سال ۲۰۲۹ قرارداد دارد و بر موفقیت‌های داخلی متمرکز است، فرم ایده‌آل او ناگزیر توجه رقبای بزرگ اروپایی را جلب کرده است. این مهاجم کماکان در پرتغال مستقر است اما احتمال بازگشت به میهن خود در سال‌های آینده دوران حرفه‌ای‌اش را رد نکرد.

گلزن بنفیکا در مورد آینده بلندمدت خود و علاقه مستمرش به لیگ برتر یونان افزود: «هرگز نمی‌دانید چه اتفاقی خواهد افتاد. در آینده، شاید؛ خواهیم دید. البته که من لیگ یونان را تماشا می‌کنم، تیم‌ها و هم‌تیمی‌هایم در تیم ملی را دنبال می‌کنم.»

دربی لیسبون؛ تعیین‌کننده سرنوشت قهرمانی

تیم مورینیو این یکشنبه برای دیداری سرنوشت‌ساز در دربی لیسبون به مصاف اسپورتینگ کلاب رده دومی در ورزشگاه خوزه آلوالاد می‌رود. بنفیکا که در حال حاضر با دو امتیاز اختلاف نسبت به رقیب خود و هفت امتیاز فاصله با پورتوی صدرنشین در رتبه سوم است، برای زنده نگه داشتن امیدهای کم‌رنگ قهرمانی‌اش باید به پیروزی برسد. با توجه به اینکه اسپورتینگ هنوز یک بازی عقب‌افتاده دارد، فشار بر روی پاولیدیس است تا در اتمسفر متخاصم ورزشگاه حریف، دقت بالای خود در گلزنی را حفظ کند.

