واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه جنجالی درباره اورونوف
معاون ورزشی پرسپولیس با تکذیب شایعات مربوط به انتقال قرضی اوستون اورونوف تأکید کرد این بازیکن در تیم می‌ماند و بازگشت سایر بازیکنان خارجی نیز پس از بهبود شرایط صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا،  در روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال جدایی قرضی اوستون اورونوف و پیوستن او به اندیجان مطرح شده بود؛ موضوعی که محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، آن را رد کرد. او اعلام کرد باشگاه با جدایی موقت این بازیکن مخالفت کرده است.

خلیلی توضیح داد که هنوز چند بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران بازنگشته‌اند و همین موضوع باعث ایجاد گمانه‌زنی در فضای رسانه‌ای شده است. او گفت: «بازیکنان خارجی ما به دلیل برخی حساسیت‌ها ترجیح داده‌اند پس از آرام‌تر شدن شرایط بازگردند، اما همه آنها با باشگاه در ارتباط هستند و مشکلی از بابت بازگشت وجود ندارد.»

معاون ورزشی پرسپولیس ابراز امیدواری کرد با تثبیت شرایط، همه بازیکنان خارجی لیگ به تیم‌های خود اضافه شوند و تأکید کرد: «تصوری که از بیرون شکل گرفته صحیح نیست. امیدواریم هرچه زودتر واقعیت روشن شود و بازیکنان خارجی نیز به تمرینات ملحق شوند.»

او در پایان درباره وضعیت اورونوف گفت: «اورونوف تنها بازیکنی بود که درخواست جدایی داد، اما باشگاه مخالفت کرد. سرگیف چنین درخواستی نداشت. با تصمیم مدیریت، اورونوف در پرسپولیس می‌ماند و منتظر آغاز لیگ هستیم.»

 

