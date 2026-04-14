به گزارش ایلنا، همه چیز برای تراکتور در حساس‌ترین مقطع فصل شکل متفاوتی به خود گرفته است تیمی که با امید و نمایش‌های قابل قبول به مرحله حذفی رسید حالا باید در شرایطی کاملا خاص برای صعود بجنگد شرایطی که بیشتر شبیه یک آزمون بقاست تا یک مسابقه عادی فوتبال

دوری طولانی از تمرینات و مسابقات عملا ریتم تیمی تراکتور را از بین برده و بازگشت دیرهنگام بازیکنان خارجی باعث شده تا محمد ربیعی حتی فرصت برگزاری یک تمرین کامل با همه نفراتش را هم نداشته باشد همین مسئله ترکیب امشب را به یکی از مبهم‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین چیدمان‌های این فصل تبدیل کرده است

در خط دروازه حضور علیرضا بیرانوند بیش از هر چیز یک انتخاب مبتنی بر تجربه است تصمیمی که نشان می‌دهد کادرفنی در چنین مسابقه‌ای به دنبال حداقل اشتباه ممکن است حتی اگر فرم اخیر دروازه‌بان تیم چندان اطمینان‌بخش نباشد

در قلب خط دفاع شجاع خلیل‌زاده نقش ستون اصلی را دارد اما کنار او احتمال حضور بازیکنی قرار گرفته که هنوز هماهنگی لازم را به دست نیاورده است الکساندر سدلار که به تازگی به تیم اضافه شده حالا در آستانه یک مأموریت بزرگ قرار دارد مأموریتی که کوچک‌ترین لغزش در آن می‌تواند هزینه سنگینی برای تراکتور داشته باشد

در میانه میدان شرایط از این هم پیچیده‌تر است غیبت مهره‌های کلیدی و آماده نبودن برخی بازیکنان باعث شده تا ربیعی ناچار به استفاده از زوجی شود که بیشتر از سر اجبار کنار هم قرار گرفته‌اند عادل‌جان خامروبکوف و تیبور هلیلوویچ باید همزمان نقش تخریب و بازیسازی را ایفا کنند مسئولیتی سنگین که می‌تواند سرنوشت جریان بازی را مشخص کند

خط حمله اما همچنان نقطه امید تراکتور محسوب می‌شود جایی که مهدی ترابی با خلاقیت همیشگی خود می‌تواند قفل دفاع حریف را باز کند و امیرحسین حسین‌زاده در نقش مهاجم سایه به دنبال استفاده از فضاهای ایجاد شده خواهد بود در نوک خط حمله هم دوماگوی دروژدک قرار می‌گیرد تا مأموریت تمام کردن حملات را بر عهده داشته باشد

ابهام بزرگ در سمت راست خط حمله است جایی که ربیعی بین ریسک و احتیاط مردد مانده و احتمال دارد با انتخابی غافلگیرکننده ترکیب تیمش را کامل کند تصمیمی که می‌تواند معادلات بازی را تغییر دهد

در سوی دیگر میدان شباب‌الاهلی با شرایطی باثبات‌تر وارد مسابقه می‌شود و حضور بازیکنانی مثل سردار آزمون تهدید جدی برای خط دفاع ناهماهنگ تراکتور به شمار می‌رود مسئله‌ای که حساسیت کار نماینده ایران را دوچندان می‌کند

ترکیب احتمالی تراکتور مقابل شباب‌الاهلی امارات

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، عادل‌جان خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ، رگی لوشکیا، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک

