خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قلعه‌نویی: اصولم در تیم ملی تغییر نمی‌کند

قلعه‌نویی: اصولم در تیم ملی تغییر نمی‌کند
کد خبر : 1773283
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی ایران با تاکید بر پایبندی کامل به اصول کاری‌اش گفت بازیکنان باید بدانند کوچک‌ترین بی‌انضباطی می‌تواند شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن‌ها بگیرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در حال آماده‌سازی برای حضور احتمالی در جام جهانی ۲۰۲۶ است و به گفته امیر قلعه‌نویی، هنوز باید منتظر اعلام رسمی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال درباره اعزام تیم به این رقابت‌ها بود. او که شب گذشته مهمان برنامه فوتبال برتر بود، درباره وضعیت تیم ملی و معیارهای انتخاب بازیکنان توضیحاتی ارائه کرد.

قلعه‌نویی با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه از اصول خود کوتاه نمی‌آید، گفت: «در مربیگری برای خودم چارچوب‌هایی دارم که تغییر نمی‌کند. اصولم را زیر پا نمی‌گذارم.» او توضیح داد که در تمامی اردوهای تیم ملی، هیچ بازیکنی که در اردوی قبلی کارت قرمز گرفته باشد دعوت نشده است و افزود: «فقط آریا یوسفی به خاطر جوانی از این قاعده مستثنی شد.»

سرمربی تیم ملی در ادامه بر اهمیت نظم تأکید کرد و گفت: «نظم و انضباط برای من خط قرمز است. بازیکنان باید بدانند کوچک‌ترین بی‌انضباطی می‌تواند فرصت جام جهانی را از آن‌ها بگیرد.» او این موضوع را هشداری جدی برای تمام ملی‌پوشان در آستانه رقابت‌های حساس پیش‌رو دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار