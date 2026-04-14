شکست خانگی منچستریونایتد 10 نفره مقابل لیدز

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار از هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچستریونایتد و لیدز از ساعت 22:30 دوشنبه به وقت تهران، در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف هم رفتند که در پایان، منچستر با نتیجه 2 بر یک مغلوب میهمان خود شد و هفتمین شکست این فصل را تجربه کرد.

در این بازی نوآ اوکافور در دقایق 5 و 29 برای لیدز گلزنی کرد و کاسمیرو در دقیقه 69 با گلی که با ضربه سر به ثمر رساند، فقط توانست فاصله را به حداقل برساند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که منچستریونایتد از دقیقه 55 و با اخراج لیساندرو مارتینس مدافع آرژانتینی‌اش 10 نفره به کار ادامه داد.

تیم تحت هدایت مایکل کریک با قبول این شکست 55 امتیازی باقی ماند و از رده سوم تکان نخورد. لیدز نیز با 36 امتیاز به رده پانزدهم صعود کرد.

