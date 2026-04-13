دنیامالی: حضور میدانی قهرمانان، عامل پیروزی است

به گزارش ایلنا، وزیر ورزش و جوانان پس از حضور در موکب فدراسیون هندبال با تأکید بر نقش‌آفرینی فدراسیون‌ها و ادارات کل استانی گفت: همه مجموعه‌های ورزشی در کشور اقدامات نوآورانه‌ای برای حضور میدانی در کنار مردم انجام داده‌اند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: امروز که رزمندگان ما دست به ماشه هستند، حضور قهرمانان در کنار مردم نقشی تعیین‌کننده دارد و به برکت همین همراهی‌ها می‌توان به پیروزی در میدان‌ها امیدوار بود.

دنیامالی همچنین با قدردانی از همکاری نهادهای مختلف در اعزام تیم‌ها تصریح کرد: با وجود همه مشکلات، باشگاه باشگاه تراکتور و فدراسیون فوتبال ایران تمامی تمهیدات لازم را برای اعزام تیم‌ها به عربستان فراهم کردند.

وی در پایان درباره سپک تاکرا نیز گفت: این رشته برای حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی، به مدت یک سال به صورت انجمن مستقل اداره خواهد شد.

