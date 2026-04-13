کار سخت شاگردان منتظری در هفته پایانی

به گزارش ایلنا، در یکی از دو دیدار معوقه هفته هفدهم لیگ ستارگان قطر، تیم السیلیه از ساعت ۲۰ امشب (به وقت ایران) در ورزشگاه الثمامه به مصاف العربی رفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید؛ نتیجه‌ای که معادلات پایین جدول را تغییر داد و کار الشحانیه را برای بقا سخت‌تر کرد.

این مسابقه برای پژمان منتظری، سرمربی ایرانی الشحانیه، اهمیت زیادی داشت؛ چرا که تیمش پس از پیروزی ارزشمند مقابل الشمالِ رده دومی در هفته قبل، موقتاً از قعر جدول فاصله گرفته و به رتبه یازدهم صعود کرده بود و امیدوار بود السیلیه در این بازی امتیاز از دست بدهد.

با این حال السیلیه بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۵ روی ارسال کرنر یونس بلهنده و ضربه سر انور الغازی به گل نخست رسید. این تیم در ادامه و در دقیقه ۲۰ نیز روی یک ضدحمله سریع و پاس عمقی هادی تباسیده، توسط بلهنده گل دوم را به ثمر رساند.

العربی در دقیقه ۸۱ با شوت تماشایی رودری از پشت محوطه جریمه یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما با وجود ۱۱ دقیقه وقت تلف‌شده نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند تا السیلیه با پیروزی ۲ بر ۱ زمین را ترک کند.

با این نتیجه، السیلیه ۲۲ امتیازی شد و با دو پله صعود به رتبه دهم جدول رسید و بالاتر از ام‌صلال و الشحانیه ۲۰ امتیازی قرار گرفت. حالا شاگردان پژمان منتظری برای حفظ شانس بقا باید در دیدار پایانی فصل برابر الغرافه رده چهارمی امتیاز بگیرند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند سرنوشت ماندن یا سقوط این تیم را مشخص کند.

