شجاع خلیل‌زاده: شرایط برابر نیست اما با تمام وجود برای صعود می‌جنگیم

کاپیتان تراکتور با اشاره به سختی‌های سفر و کمبود تمرین‌ها از هواداران خواست با دعای خیرشان تیم را همراهی کنند و وعده داد بازیکنان با تمام توان بازی کنند.

به گزارش ایلنا،  شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان تراکتور، در حاشیه تمرین امروز این تیم درباره بازی حساس مقابل شباب الاهلی توضیح داد که تیمش با شرایطی بسیار دشوار به جده رسیده است. او گفت: «شرایط نابرابر است. از همه هواداران عزیز و مردم ایران می‌خواهم با دعای خیرشان پشت تیم‌مان باشند.»

خلیل‌زاده درباره شانس صعود تراکتور افزود: «ان‌شاءالله با غیرت ایرانی و با وجود تمام سختی‌ها، نتیجه خوبی بگیریم و به مرحله بعد برسیم. همه می‌دانند در چه وضعیتی هستیم؛ ما ۵۰ روز تمرین نداشتیم و امروز تازه دومین جلسه تمرینی است که همه بازیکنان حاضرند.»

او با اشاره به مسیر سخت سفر ادامه داد: «دو روز در راه بودیم و شرایط برایمان اصلاً برابر نیست، اما امیدوارم خدا به دل بچه‌ها و تلاش تیم نگاه کند. به هواداران قول می‌دهم با تمام وجود بازی کنیم و یک نمایش خوب همراه با برد و صعود ارائه دهیم.»

 

اخبار مرتبط
