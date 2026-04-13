هاشمنژاد: با غیرت ایرانی برای صعود میجنگیم
وینگر تراکتور با اشاره به شرایط سخت سفر و کمبود تمرینها تأکید کرد تیمش با اتحاد و تمام توان برای خوشحال کردن هواداران وارد میدان میشود.
به گزارش ایلنا، هاشمنژاد، ستاره جوان تراکتور، در حاشیه تمرین امروز این تیم درباره شرایط آمادهسازی پیش از مسابقه پیشرو صحبت کرد و گفت تراکتور با همدلی و انگیزه بالا برای صعود تلاش خواهد کرد.
او در ابتدای صحبتهایش توضیح داد: «بعد از دو سه جلسه تمرین برای بازی آماده میشویم. درست است که مدت زیادی نتوانستیم تمرین کنیم و تیم حریف در شرایط مسابقه است، اما همانطور که میدانید غیرت ایرانی همیشه حرف اول را میزند.»
این وینگر سرعتی با اشاره به هدف تیم افزود: «با تمام وجود وارد بازی میشویم تا مردم را خوشحال کنیم. ما نماینده ایران هستیم و امیدوارم سربلند از زمین بیرون بیاییم.»
هاشمنژاد درباره سفر زمینی تراکتور تا ترکیه نیز گفت: «قطعاً سفر زمینی سخت است. ماساژورها و کادر پزشکی خیلی زحمت کشیدند تا ریکاوری را انجام دهند. شرایط دشوار است و نمیتوانم بگویم صددرصد آمادهایم. خستگی راه هم هست، اما همانطور که گفتم غیرت ایرانی همیشه حرف اول را میزند. با تمام وجود وارد زمین میشویم تا هواداران تراکتور را خوشحال کنیم.»