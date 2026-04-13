اعلام ترکیب الهلال مقابل السد قطر

به گزارش ایلنا، در یکی از حساس‌ترین دیدارهای دور یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، الهلال در شهر جده به مصاف السد قطر می‌رود. سیمونه اینزاگی برای این دیدار حساس از تمام مهره‌‌های در دسترس استفاده کرده و در اندیشه کسب پیروزی و صعود به دور بعدی است.

برای دیدار امشب، یاسین بونو درون دروازه قرار گرفته است. سنگربان مراکشی وظیفه حراست از دروازه تیمش را برعهده دارد. در خط دفاعی نیز زوج حسان تمبکتی و علی لاجامی حضور دارند که باید مقابل حملات حریف صف‌آرایی کنند.

متعب الحربی مدافع راست الهلال در این بازی است و تئو هرناندز، ستاره فرانسوی آبی‌ها نیز به عنوان مدافع چپ به کار گرفته شده است.

در خط میانی هم روبن نوس در نقش هافبک دفاعی حضور دارد. جلوتر از او، سرگئی میلینکوویچ ساویچ و محمد کنو به میدان می‌روند و باید در جنگ‌های حساس و مهم میانه میدان، بر حریف غلبه کنند.

اینزاگی در تصمیمی قابل توجه و در سمت راست، از سلطان مندش به عنوان وینگر استفاده کرده و سالم الدوسری هم وینگر چپ است. کریم بنزما نیز در خط حمله بخت نخست گلزنی برای تیمش است.

