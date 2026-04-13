السد قهرمان لیگ ستارگان قطر شد

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه السد قطر باید از ساعت 21:30 امشب در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده مقابل الهلال عربستان قرار بگیرد و جدال حساسی در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا برگزار کند، با خبر قهرمانی در لیگ ستارگان مواجه شد.

شکست دو بر صفر و دور از انتظار الشمال در دیدار معوقه‌اش از هفته هفدهم لیگ ستارگان قطر مقابل تیم قطر اس.سی که عصر امروز در ورزشگاه البیت برگزار شد، کاری کرد تا یاران امید ابراهیمی نتوانند فاصله 5 امتیازی با السد را کاهش بدهند و همین اتفاق قهرمانی شاگردان روبرتو مانچینی را به دنبال داشت.

الشمال می‌توانست با برتری در دیدار امروز مقابل قطر اس.سی، اختلاف امتیازی خود با السد را به 2 امتیاز کاهش بدهد و در صورت کسب پیروزی در آخرین مسابقه فصل که جدال دو تیم صدرنشین لیگ ستارگان بود، به قهرمانی دست پیدا کند، اما این اتفاق رخ نداد تا شاگردان مانچینی قبل از رقابت آسیایی با الهلال جشن بگیرند و با روحیه بالایی به مصاف این تیم عربستانی بروند.

تیم السد قطر با 13 برد، سه مساوی و پنج شکست در 21 هفته لیگ ستارگان قطر، 42 امتیاز کسب کرد و با توجه به اختلاف پنج امتیازی با الشمال رده دومی، قهرمانی خود را در فصل 26-2025 و پیش از آخرین بازی قطعی کرد.

السد در شرایطی فصل را شروع کرد که نتایج ضعیفی گرفت، اما حضور روبرتو مانچینی شرایط این تیم را تغییر داد تا امشب به مقام قهرمانی در لیگ ستارگان دست پیدا کنند.

تیم فوتبال السد در حالی به نوزدهمین قهرمانی‌اش در تاریخ لیگ ستارگان قطر دست یافت که برای سومین سال پیاپی به این عنوان رسید و البته برای سومین بار موفق شد در سه دوره‌ی متوالی صاحب جام در لیگ شود.

