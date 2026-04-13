سروش رفیعی و میلاد محمدی به کمیته انضباطی پرسپولیس احضار شدند
۲ بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که در تمرینات حضور نداشتهاند برای ادای توضیح به کمیته انضباطی باشگاه احضار شدند.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان ایران در حالی تمرینات خود را از ابتدای هفته جاری آغاز کردهاند، که سروش رفیعی و میلاد محمدی از ابتدای تمرینات غایب بودند به همین علت هر ۲ بازیکن غایب به به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شدهاند تا پس از ادای توضیحات، با توجه به تعهدات قراردادی و طبق مقررات انضباطی، تصمیم مقتضی از سوی این کمیته اخذ شود.
سروش رفیعی از ابتدای جنگ تحمیلی از راه زمینی راهی کانادا شد و انتقاداتی به این سفر مطرح شده است که چرا این بازیکن نسبت به حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نداده است.
همچنین میلاد محمدی هم بعد از اردوی تیم ملی فوتبال در ترکیه راهی یونان شده است و هنوز به ایران برنگشته است.