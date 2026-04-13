سروش رفیعی و میلاد محمدی به کمیته انضباطی پرسپولیس احضار شدند

به گزارش ایلنا، سرخپوشان ایران در حالی تمرینات خود را از ابتدای هفته جاری آغاز کرده‌اند، که سروش رفیعی و میلاد محمدی از ابتدای تمرینات غایب بودند به همین علت هر ۲ بازیکن غایب به به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شده‌اند تا پس از ادای توضیحات، با توجه به تعهدات قراردادی و طبق مقررات انضباطی، تصمیم مقتضی از سوی این کمیته اخذ شود.

سروش رفیعی از ابتدای جنگ تحمیلی از راه زمینی راهی کانادا شد و انتقاداتی به این سفر مطرح شده است که چرا این بازیکن نسبت به حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نداده است.

همچنین میلاد محمدی هم بعد از اردوی تیم ملی فوتبال در ترکیه راهی یونان شده است و هنوز به ایران برنگشته است.

انتهای پیام/