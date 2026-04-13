به گزارش ایلنا، محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک تهاجمی ۲۲ ساله فوتبال ایران که از اوت ۲۰۲۴ به دینامو ماخاچ‌قلعه پیوسته، این روزها در جمع بازیکنان ثابت و موثر تیم داغستانی قرار گرفته است. او در گفت‌وگویی با رسانه‌های روسیه از شرایط خود در این باشگاه گفت و تأکید کرد حالا به آرامش و ثبات لازم رسیده است.

این بازیکن خلاق طی هفت دیدار اخیر دینامو در تمامی رقابت‌ها، یک گل زده و دو پاس گل داده است؛ آماری که جایگاه او را در میان مهره‌های قابل اعتماد کادر فنی تثبیت کرده است.

حسین‌نژاد درباره تجربه حضورش در روسیه گفت: «در حال حاضر در دینامو کاملاً احساس راحتی می‌کنم. صادقانه بگویم در ابتدا اوضاع برایم ساده نبود و با چالش‌هایی روبه‌رو شدم، اما خوشبختانه شرایط تغییر کرد و حالا همه چیز بهتر شده است.»

هافبک ریزنقش ایرانی که سابقه درخشش در لیگ برتر ایران را دارد، در ۲۲ سالگی به دنبال اثبات توانایی‌هایش در فوتبال روسیه است. تکنیک بالا، پاس‌های خلاقانه و نقش‌آفرینی در شکل‌گیری حملات دینامو باعث شده او را «مهندس خط میانی» این تیم بنامند؛ لقبی که می‌تواند مسیرش را برای بازگشت به روزهای اوج و جلب نظر دوباره کادرفنی تیم ملی هموار کند.

انتهای پیام/