جلسه در وزارت ورزش:

قلعه‌نوعی، تاج و دنیامالی پشت درهای بسته چه گفتند

قلعه‌نوعی، تاج و دنیامالی پشت درهای بسته چه گفتند
امیر قلعه‌نویی و مهدی تاج امروز در دیداری غیررسمی و پرسروصدا با وزیر ورزش و جوانان ملاقات کردند.

به گزارش ایلنا، وعده شب گذشته مهدی تاج در حاشیه تجمع عظیم عاشقان وطن در تهران خیلی زود جامه عمل پوشید؛ ظهر امروز، نشست سه‌جانبه و مهمی با حضور وی در قامت رئیس فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی به عنوان سکاندار تیم ملی و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار گردید و طرفین به تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

طبق اطلاعیه صادر شده از سوی نهاد متولی ورزش کشور، کانون اصلی مباحث در این جلسه، ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در مسیر آماده‌سازی یوزهای ایرانی و همچنین تبیین و بررسی برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی تا پیش از سوت آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال بوده است.

در جریان این دیدار، امیر قلعه‌نویی با تاکید بر هدف‌گذاری خود جهت رساندن تیم به ایده‌آل‌ترین سطح آمادگی و همچنین سرافرازی نام مقدس ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، خواهان استارت هرچه سریع‌تر اردوهای تمرینی شد.

سرمربی تیم ملی مصمم است تا با در اختیار داشتن زودهنگام تمامی شاگردانش، تیمی باصلابت را مهیای این تورنمنت کند؛ خواسته‌ای که با رویکرد مثبت و حمایتی وزارت ورزش و جوانان همراه شده و این وزارتخانه در تلاش است تا تمامی بسترها و شرایط مورد نیاز کادر فنی را فراهم آورد.

اخبار مرتبط
