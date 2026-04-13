فهرست بارسلونا برای تقابل حساس با اتلتیکو مادرید

به گزارش ایلنا، شاگردان هانسی فلیک در دیدار برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، به مصاف اتلتیکو مادرید خواهند رفت.

بر اساس این فهرست، در خط دروازه نام‌هایی چون خوان گارسیا و وویچیخ شزنی دیده می‌شود. در خط دفاعی نیز بازیکنانی مانند ژوائو کانسلو، رونالد آرائوخو و ژول کونده حضور دارند.

در خط میانی، چهره‌های کلیدی از جمله پدری، گاوی و فرنکی دی‌یونگ در لیست قرار گرفته‌اند و در خط حمله نیز روبرت لواندوفسکی، فران تورس و لامین یامال آماده این دیدار حساس هستند.

نکته قابل توجه در این فهرست، حضور نام «برنال» با علامت ستاره است که نشان می‌دهد وضعیت پزشکی او هنوز به‌طور کامل مشخص نشده و حضورش منوط به تأیید نهایی کادر پزشکی خواهد بود.

بارسلونا در حالی پا به این مسابقه سرنوشت‌ساز می‌گذارد که امید زیادی دارد با اتکا به ترکیب پرستاره خود، مسیر صعود به مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا را هموار کند.

انتهای پیام/