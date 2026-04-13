دعوت ملی‌پوشان بوچیا به هشتمین مرحله اردوی تیم ملی

دعوت ملی‌پوشان بوچیا به هشتمین مرحله اردوی تیم ملی
اردوی جدید تیم ملی بوچیا برای آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا از ۲۴ تا ۳۱ فروردین در زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،  هشتمین مرحله از تمرینات تیم ملی بوچیا به میزبانی زنجان برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، ملی‌پوشان بوچیا از ۲۴ تا ۳۱ فروردین برای حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا وارد اردوی آماده‌سازی می‌شوند.

در این مرحله پریا پیری، میلاد بقایی، مهران افراشته، ظریفه احمدی، مریم ملکی فلاح، موسی رئوفیان، حسین اسماعیلی، شهروز حیدری و ندا غایبی در ترکیب دعوت‌شدگان قرار دارند.

تمرینات زیر نظر سعید یارمحمدی سرمربی تیم ملی و مربیان پری مردمیدان و سیدکاظم حسینی انجام می‌شود. همچنین پریسا خوئینی به عنوان آنالیزور و مشاور فنی و رجبی به عنوان روان‌شناس تیم را همراهی می‌کنند.

در کادر اجرایی این اردو نیز حجت‌الاسلام و المسلمین مجید شاکری به‌عنوان مربی فرهنگی، زهره نخعی پرستار، فرهاد آقامرادی و مرضیه پیری به‌عنوان اپراتور رمپ، و محمد کوه‌کن و نجمه غائبی به‌عنوان همراه فنی حضور دارند. سرپرستی اردو نیز بر عهده بهزاد غایبلو است.

 

