تلاش سعودیها برای خروج از بحران؛ پنج گزینه روی میز
یک نشریه معتبر عربستانی فاش کرد که مدیران فوتبال این کشور برای بازسازی ساختار فنی تیم ملی، فرآیند گفتوگو با پنج مربی سرشناس را جهت انتخاب جانشین قطعی هروه رنار کلید زدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس گزارشهای دریافتی از سوی منابع مطلع به روزنامه «الشرق الاوسط» در روز یکشنبه، مقامات فوتبالی عربستان در حال بررسی پرونده پنج سرمربی هستند تا اگر برکناری هروه رنار قطعی شد، بلافاصله جانشین او را معرفی کنند. این وضعیت در حالی پیش آمده که تا سوت آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا، تنها حدود دو ماه زمان باقی مانده است.
این منابع خبر دادهاند که در این فهرست، اسامی سه مربی شاغل در رقابتهای لیگ حرفهای عربستان به چشم میخورد و دو گزینه دیگر نیز از میان مربیانی انتخاب شدهاند که بیرون از مرزهای این کشور فعالیت میکنند و هیچگونه سابقه کاری در فوتبال عربستان ندارند.
این تدابیر به عنوان بخشی از استراتژیهای پیشگیرانه فدراسیون برای مدیریت هرگونه تحول ناگهانی در کادر فنی در نظر گرفته شده است.
همین منابع اخبار مربوط به انجام مذاکره با برخی گزینهها مثل دونیس، سرمربی یونانی تیم الخلیج، در هفته قبل را تکذیب کرده و توضیح دادند که فدراسیون صرفاً جهت آمادگی، پروندههای موجود در بانک اطلاعاتی خود را مرور میکند.
همزمان، بررسی عملکرد کادر فنی فعلی در لایههای مدیریتی فدراسیون جریان دارد و احتمال میرود خروجی این جلسات تا ۱۰ روز آینده به طور رسمی اعلام شود؛ ضمن اینکه تمامی فعالیتهای مربی فرانسوی در مدت اخیر به دقت آنالیز شده است.
پیش از این، روزنامه «الشرق الاوسط» در شماره روز سهشنبه خود به نقل از منابع آگاه آورده بود که احتمال جدایی رنار از سمت خود حدود ۳۰ درصد است، اما در مقابل، دیدگاهی در داخل فدراسیون وجود دارد که به صبر و اتخاذ تصمیمی حسابشده تمایل دارد؛ بهویژه با توجه به محدودیت زمان و نزدیک بودن مهمترین رویداد، چراکه تنها حدود ۶۰ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است.
در سوی دیگر، نشریه فرانسوی «لیکیپ» با استناد به اطلاعات خود مدعی شده بود که رنار با پیشنهادی از سوی غنا مواجه شده و برای حضور در این تیم ابراز علاقه کرده است.
با این حال، منابع «الشرق الاوسط» پیشتر فاش کرده بودند که مسئولان فدراسیون فوتبال غنا واقعاً با مدیر برنامههای این مربی فرانسوی تماس گرفتهاند تا درباره امکان جذب او پرسوجو کنند، اما رنار این پیشنهاد را نپذیرفته و ترجیح داده است به کار خود با تیم ملی عربستان ادامه دهد؛ تصمیمی که به گفته همین منابع، با تمایل بازیکنان برای ادامه همکاری با او نیز همسو است.