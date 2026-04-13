به گزارش ایلنا، جریان نیمه دوم نبرد تیم‌های بلک‌پول و پیتربورو یونایتد، پس از استمداد هواداران در ورزشگاه بلومفیلد رود به دلیل شرایط بحرانی یک تماشاگر، برای دقایقی متوقف شد. تیم‌های امدادی بلافاصله خود را به ضلع شمالی جایگاه غربی رساندند تا اقدامات حیاتی را برای گراهام شارمن انجام دهند، اما با وجود تلاش‌های گسترده، این هوادار وفادار در محل حادثه جان خود را از دست داد.

باشگاه فوتبال بلک‌پول با انتشار متنی اعلام کرد: «باشگاه فوتبال بلک‌پول با کمال تأسف خبر درگذشت گراهام شارمن، یکی از هواداران خود را گزارش می‌دهد. گراهام در نیمه دوم مسابقه روز شنبه در بلومفیلد رود دچار یک وضعیت اضطراری پزشکی شد. با وجود تمام تلاش‌های متخصصان پزشکی، گراهام متأسفانه درگذشت.

باشگاه با خانواده او در تماس بوده و برای ارائه هرگونه حمایت مورد نیاز، در ارتباط نزدیک باقی خواهد ماند. افکار و تسلیت همگان در این زمان به سوی خانواده گراهام و تمام نزدیکان او روانه است. در آرامش باشی، گراهام.»

ایان اوات، سکان‌دار بلک‌پول، پس از پایان بازی ضمن ابراز همدردی عمیق اظهار داشت: «برخی چیزها مهم‌تر از فوتبال هستند و افکار و دعاهای من همراه با مردی است که برای تماشای یک مسابقه فوتبال آمد و در نهایت دچار ایست قلبی شد؛ برای من مسائل بزرگ‌تری از فوتبال وجود دارد و داشتن نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع مهم است.» در همین راستا، لوک ویلیامز، سرمربی تیم رقیب نیز عنوان کرد: «اتفاق بسیار ناراحت‌کننده‌ای در میان جمعیت رخ داد و ما به فکر خانواده‌ها هستیم، این بسیار تکان‌دهنده است.»

در ابعاد فنی، بلک‌پول موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل پیتربورو به برتری دست یابد تا فاصله چهار امتیازی خود را با منطقه سقوط لیگ یک حفظ کند. در این مسابقه، دو گل از دیل تیلور و تک گل تام بلاکسام پیروزی ارزشمندی را برای نارنجی‌پوشان رقم زد. شاگردان ایان اوات با وجود اینکه در ۳۰ دقیقه پایانی به دلیل اخراج فریزر هورس‌فال ۱۰ نفره شده بودند، به خوبی از برتری خود دفاع کردند؛ چرا که تیم پیتربورو نتوانست به جز گل نیمه اول براندون کلا، موقعیت دیگری را تبدیل به گل کند.

