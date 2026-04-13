ترسیم نقشه راه پرشورها برای فصل آینده توسط مالک باشگاه تراکتور

به گزارش ایلنا، در شرایطی که ابهامات پیرامون سرنوشت فصل جاری لیگ برتر ایران همچنان پابرجاست، باشگاه تراکتور تمایل خود را برای به پایان رساندن رقابت‌ها در مستطیل سبز ابراز کرده است.

مدیران این تیم از موافقان جدی پیگیری مسابقات هستند و اعتقاد دارند که تکلیف قهرمان، سهمیه‌های آسیایی و تیم‌های سقوط‌کننده باید صرفاً بر اساس نتایج زمین بازی مشخص شود. با این وجود، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، به اعضای تیم اطمینان داده است که حتی اگر لیگ نیمه‌کاره بماند، تمامی حقوق و مطالبات آن‌ها بدون هیچ تغییری به طور کامل پرداخت خواهد شد.

علاوه بر این، زنوزی در پیامی خطاب به هواداران پرشور تبریزی اعلام کرده است که تراکتور برای رقابت‌های فصل آینده با قدرت بسته می‌شود، اما برخلاف سال‌های گذشته خبری از تغییرات اتوبوسی و پرشمار نخواهد بود و استخوان‌بندی فعلی حفظ می‌شود. زنوزی در این رابطه تصریح کرد: «سال آینده تیمی قوی‌تر خواهیم بست. تغییرات گسترده نخواهیم داشت، چرا که تیم کاملی داریم و تنها در یکی دو پست نیاز به تقویت داریم. از نظر امکانات و شرایط نیز وضعیت بهتری خواهیم داشت و با قدرت ادامه می‌دهیم.»

این موضع‌گیری نشان‌دهنده استراتژی مالک باشگاه برای حفظ ستاره‌های فعلی است؛ هرچند وضعیت برای مهره‌هایی مانند مهدی هاشم‌نژاد و امیرحسین حسین‌زاده که با پیشنهادات خارجی روبرو هستند، متفاوت ارزیابی می‌شود و در صورت دریافت پیشنهاد مالی وسوسه‌انگیز، احتمال جدایی آن‌ها وجود دارد.

با این حال، پالس‌های ارسالی از سوی زنوزی حاکی از آن است که او برای ماندگاری علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر و مهدی ترابی که از جنجالی‌ترین مهره‌های دو فصل اخیر بوده‌اند، پافشاری خواهد کرد؛ مشابه تابستان گذشته که با وجود پیشنهادات سرخابی، موفق شد مهره‌های کلیدی‌اش را در تبریز حفظ کند.

در بدنه فعلی تراکتور، ۷ بازیکن خارجی نیز حضور دارند که شاکله اصلی تیم را تشکیل می‌دهند. این بازیکنان که میراث دوران دراگان اسکوچیچ محسوب می‌شوند، با وجود ترک ایران به دلیل شرایط جنگی، با حضور در اردوی تیم در لیگ نخبگان آسیا حسن نیت خود را برای بازگشت در وضعیت عادی نشان داده‌اند.

به هر ترتیب، تراکتور که در سه فصل اخیر پروژه نوسازی خود را به ثبات رسانده، اکنون باید دید در شرایط پیچیده فعلی چگونه برنامه‌های خود را به پیش خواهد برد.

