ضرب الاجل فدراسیون فوتبال علیه شایعات درباره ستارهها و اتفاقات
رئیس اسبق کمیته اخلاق با انتقاد از سکوت مدیران فوتبال در قبال اکاذیب منتشر شده توسط رسانههای معاند، خواستار پاسخگویی صریح و شفاف برای خنثیسازی توطئههای خبری علیه کشور شد.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر برخی رسانههای خارجی و معاند شایعهای درباره بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران منتشر کردهاند و ادعاهایی را درباره وقوع برخی بیاخلاقیها در اردوی تیم ملی در ترکیه مطرح کردهاند؛ موضوعی که با واکنش علیاکبر محمدزاده، رئیس سابق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، همراه شده است.
محمدزاده در این باره به خبرنگار ما گفت: «رسانه معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مشخصا پروژه بگیر دشمن و صهیونیستها است، اخیرا شایعاتی را درباره ملیپوشان فوتبال ایران بر زبان آورده است. بنده از فدراسیون فوتبال خواهش میکنم که با انتشار بیانیهای شدید اللحن پاسخی قاطع به این مباحث عجیب بدهد تا افکار عمومی روشن شوند و از بروز شایعات دیگر هم جلوگیری شود.»
رییس سابق کمیته اخلاق بیان کرد: «همه ما بر این باور هستیم که قطعا چنین اتفاقاتی در اردوی ترکیه رخ نداده و لازم است فدراسیون فوتبال پاسخی قاطع به افرادی که ید طولایی در شایعه پراکنی و انتشار اخبار دروغ دارند، بدهد.»
او در ادامه با اشاره به استوری ای که روز گذشته مهدی ترابی ستاره ملیپوش تراکتور منتشر کرد، گفت: «در روزگاری که تأثیرگذاری چهرههای شناختهشده بر افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، اقدام قابل توجه مهدی ترابی بازیکن تیم ملی و باشگاه تراکتور، در انتشار استوری اخیر خود، شایسته تقدیر و تأمل است. ایشان با بیانی گویا و نگاهی عمیق، به این نکته اشاره کردند که از جلوههای ظاهری قدرت و شکوه دنیوی، در نهایت تنها نشانههایی ساده و مردمی همچون عمامه، صندلی و چفیه باقی میماند؛ مفهومی که یادآور سادگی، مردمی بودن و خدمت صادقانه رهبر و قائد شهید به مردم است.»
محمدزاده در پایان افزود: «بیتردید چنین نگاه ارزشمند و مسئولانهای از سوی یک چهره ورزشی محبوب، میتواند الگویی الهامبخش برای سایر ورزشکاران، هنرمندان و افراد تأثیرگذار جامعه باشد؛ افرادی که مخاطبان گستردهای دارند و میتوانند در جهت تقویت هویت ملی، ارزشهای انسانی و قدردانی از خدمتگزاران واقعی کشور نقشآفرین باشند. شخصا ضمن قدردانی صمیمانه از این اقدام آگاهانه و ارزشمند، آن را گامی مؤثر در مسیر ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی در میان چهرههای شناختهشده میدانم و امیدوارم این رویکرد، به الگویی فراگیر در میان سایر عزیزان تبدیل شود. از خداوند متعال توفیق روزافزون برای ایشان را مسئلت دارم.»