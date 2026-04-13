پایان رویای بارسا در جهنم متروپولیتانو
ماموریت غیرممکن کاتالانها مقابل صخره سیمئونه
آمار خیرهکننده اتلتیکو مادرید در بازیهای خانگی لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا را در آستانه یک وداع تلخ قرار داده و کاتالانها برای فرار از حذف، باید دست به معجزهای تاریخی بزنند.
به گزارش ایلنا، روخیبلانکو در حالی در پیکار برگشت مرحله یکچهارم نهایی به مصاف بارسلونا میرود که غنیمت ارزشمند بازی رفت را در اختیار دارد و برای صیانت از آن، به جهنم متروپولیتانو دل بسته است.
ورزشگاه خانگی اتلتیکو در روز سهشنبه بار دیگر به اصلیترین متحد دیگو سیمئونه و سربازانش بدل خواهد شد؛ گویی این میدان نبرد واقعاً یک غار گنج تسخیرناپذیر است. تاریخ نشان میدهد هر تیمی که برای ربودن غنیمت به خانه اتلتیکو قدم گذاشته، دست خالی بازگشته است.
ثبت ۲۰ مسابقه در مراحل حذفی لیگ قهرمانان اروپا به میزبانی این تیم و آمار صفر شکست، گویای همهچیز است.
از زمان آغاز زمامداری سیمئونه، اتلتیکو ۶۰ نبرد خانگی در این تورنمنت معتبر داشته که تنها ۶ بار مقابل تیمهای بنفیکا، چلسی، لیورپول، میلان، لیل و بودوگلیمت طعم شکست را چشیده است.
نکته کلیدی اینجاست که هیچکدام از این ۶ باخت، کمکی به صعود بارسا نمیکند و در این میان، تنها نتیجه به دست آمده در دیدار مقابل لیل میتوانست بازی را به وقتهای اضافه بکشاند.
در ۲۰ پیکار مرحله حذفی، کارنامه اتلتیکو شامل ۱۴ پیروزی و ۶ تساوی است که تمامی این نتایج، آنها را به مرحله نیمهنهایی سوق میدهد. غولهای نامداری همچون رئال مادرید، بایرن مونیخ، منچسترسیتی، منچستریونایتد، اینتر و حتی خودِ بارسلونا (در دو مقطع) بدون کسب پیروزی از این ورزشگاه خارج شدهاند.
دو پیروزی مقتدرانه اخیر روخیبلانکو در اروپا، به خوبی ابعاد دشوار کار را برای کاتالانها ترسیم میکند؛ تیمهای بروژ و تاتنهام در متروپولیتانو به زانو درآمدند. نماینده بلژیک با شکست سنگین ۴-۱ و هتتریک سورلوث بدرقه شد و تیم بریتانیایی نیز با نتیجه ۵-۲ شکست را پذیرا گشت.
واقعیت آماری جالبتوجه این است که اتلتیکو از سال ۱۹۹۷، یعنی پس از باخت ۳-۲ مقابل آژاکس، تاکنون در هیچ بازی مرحله حذفی لیگ قهرمانان در خانه خود طعم تلخ شکست را نچشیده است.