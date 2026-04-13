منچستریونایتد - لیدز: نمایش جذاب در تئاتر رویاها
منچستریونایتد در چارچوب آخرین پیکار از هفته جاری لیگ برتر انگلیس، امشب در ورزشگاه اولدترافورد پذیرای لیدزیونایتد خواهد بود.
به گزارش ایلنا، لیساندرو مارتینز پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت از ناحیه ساق پا، بار دیگر شانس حضور در ترکیب اصلی را پیدا کرده است. این بازیکن که در پنج مسابقه اخیر غایب بود، به تازگی تمرینات گروهی و کامل خود را از سر گرفته است.
بازگشت او در مقطع بسیار حساسی رخ میدهد، چرا که هری مگوایر با محرومیت یک جلسهای روبرو شده و قادر به همراهی تیم نیست. با این حال، ماتیس دیلیخت همچنان به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه کمر در دسترس نخواهد بود، اما دیوگو دالوت علیرغم بیماری اخیرش، احتمالاً در فهرست یازده نفره حضور مییابد.
در سمت مقابل، تیم لیدز در غیاب آنتون اشتاخ و جو رودون که هر دو با مصدومیت مچ پا دستوپنج نرم میکنند، به میدان خواهد آمد.
دنیل جیمز، بال کناری سابق یونایتد نیز به دلیل کشیدگی عضلانی در این سفر غایب است. همچنین بازیکنانی نظیر یاکا بیول، نوح اوکافور و گابی گودمونسون باید در تستهای پزشکی نهایی شرکت کنند و دنیل فارکه امیدوار است که هر سه مهرهاش به این نبرد برسند.
بررسی آمارها نشان میدهد که منچستریونایتد در ۱۴ بازی اخیر لیگ از زمان کریسمس تاکنون، تنها یک بار طعم شکست را چشیده است. مایکل کریک نیز در تمامی ۶ بازی لیگ برتری خود که در ورزشگاه اولدترافورد برگزار شده، به پیروزی رسیده است.
این تیم از زمان کریسمس ۲۹ امتیاز دشت کرده که در این زمینه تنها آرسنال عملکردی برتر داشته است؛ ضمن اینکه یونایتد در ۱۸ تقابل خانگی اخیر خود در لیگ مقابل لیدز هرگز بازنده نبوده است.
در جبهه مخالف، لیدز در چهار مسابقه اخیر خود در لیگ موفق به گشودن دروازه رقبا نشده است که این ضعیفترین روند گلزنی در فصل جاری به حساب میآید.
با این وجود، آنها ساختار دفاعی مستحکمی دارند و در چهار بازی قبلی تنها دو بار دروازهشان باز شده است. همچنین لیدز در هفت مسابقه از هشت دیدار اخیر خارج از خانه خود در لیگ به نتیجه تساوی رضایت داده است.
ترکیب احتمالی دو تیم:
منچستریونایتد: لامنس؛ دالوت، یورو، مارتینز، شاو؛ کاسمیرو، ماینو؛ امبوما، برونو فرناندز، کنیا؛ ششکو
لیدز یونایتد: دارلو؛ بورناو، استرویک، بیول؛ بوگل، آرنسون، امپادو، تاناکا؛ جاستین، نمتشا، کالورت لوین